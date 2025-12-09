La huelga del taxi une a conductores de toda Catalunya y redobla la presión para aprobar la 'ley anti-Uber'

La huelga de taxistas de este martes ha paralizado gran parte del servicio en toda Catalunya y ha llenado el centro de Barcelona de vehículos procedentes de toda la comunidad autónoma. Durante seis horas, de 10 a 16h, los conductores han detenido su actividad y han vuelto a situar en el centro del conflicto la presencia de los VTC que trabajan en plataformas como Uber, a las que acusan de incumplir la ley y de operar con impunidad.

La movilización llega dos meses después de que el Parlament catalán registrara el borrador de la futura ley del taxi —también conocida como “ley anti-Uber”— que expulsaría de facto a estas VTC de los trayectos urbanos. “Si esta ley no se aprueba en marzo, iremos a la huelga indefinida”, ha advertido Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, el sindicato mayoritario quien, además, ha reclamado a las policías locales de toda Catalunya que realicen controles e inmovilicen VTC que operen de forma irregular.

Taxis de múltiples comarcas

Álvarez ha calificado el paro de “éxito”, ya que estima que un 90% del sector del taxi ha secundado la convocatoria. Desde primera hora de la mañana, columnas de coches procedentes de toda Catalunya han salido hacia Barcelona. Ha sido el caso, por ejemplo, de los conductores de Sabadell y Terrassa, que han acudido en bloque desfilando por la C-58; así como los de Figueres, Vilafant y otros municipios del Alt Empordà, que también se han organizado para unirse a la protesta en la capital catalana. También, han llegado convoyes desde Girona, Lleida, el Camp de Tarragona, el Maresme, Lloret de Mar y numerosos municipios del área metropolitana.

Por ello, esta vez la Gran Via no se ha llenado solo de los habituales taxis amarillos y negros del taxi de Barcelona: se ha visto una mezcla de vehículos de colores diversos, procedentes de todo el territorio, que a partir de las 9:30 h han ocupado los carriles centrales de esta arteria de la ciudad entre la plaza de Tetuán y el paseo de Gràcia, dejando los laterales libres para emergencias y autobuses.

El paro del servicio ha arrancado oficialmente a las 10 h y se ha alargado hasta las 16 h. Según Élite Taxi, ha sido “el más secundado de los últimos 13 años”. Durante las seis horas de huelga solo se han prestado servicios mínimos gratuitos para emergencias.

Por ello, los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Reus y Girona, así como las principales estaciones de tren y bus, han quedado prácticamente sin servicio de taxis. A algunos vehículos que sí han salido a trabajar, los piquetes informativos les han colocado carteles con la palabra ‘Esquirol'.

Los taxistas paralizan el tráfico en Barcelona en una nueva jornada de protestas / EFE

Contra Uber

Micrófono en mano, Tito Álvarez ha vuelto a cargar contra Uber, a la que ha definido como una multinacional “depredadora”. “Con cada viaje nos están robando”, ha asegurado entre aplausos y petardos. También ha insistido en que las policías locales de toda Catalunya se sumen a inmovilizar vehículos que operan de forma irregular y ha denunciado que continúen circulando coches "con decenas de infracciones" acumuladas. Por ello, ha comparado a las VTC con los ladrones multirreincidentes que tanto se persiguen en Barcelona: "Los de Uber son los carteristas del transporte", ha aseverado.

Aunque el apoyo ha sido mayoritario en el sector, no todas las asociaciones han apoyado la huelga: la Agrupació Taxi Companys (ATC), el STAC y la Asociación de Taxistas Paquistaníes de Catalunya (Pak Taxi) no han secundado el paro. Élite Taxi ha señalado a esta última por haber "animado a sus conductores a trabajar" este martes, por la presencia de conductores de este colectivo trabajando para Uber y por oponerse a la exigencia de un nivel mínimo de catalán para ejercer la profesión.

Marcha y denuncias

Hacia el mediodía, los taxistas concentrados entre la Gran Via y el paseo de Gràcia han iniciado una marcha a pie hacia la vía Laietana, donde se han detenido ante la sede de la ACCO. Allí han hecho estallar una traca y han presentado una denuncia contra Uber por supuesta vulneración de la normativa de competencia. Álvarez ha acusado a la ACCO de inacción y la se ha referido a ella como “Autoritat Catalana de la Incompetència”.

El portavoz ha anunciado, además, que este martes por la tarde presentarán otra denuncia ante el Departament de Territori para solicitar la retirada de la honorabilidad de Uber, paso previo a la suspensión de su actividad, por las sanciones que acumulan sus vehículos.

La movilización ha continuado descendiendo por vía Laietana hasta Foment del Treball, donde se han lanzado mas tracas de pirotecnia y Álvarez ha subido a lo alto de su 'Titoneta' para dirigirse de nuevo a los concentrados: "Ningún lobby como 'Foment del Treball precari' nos va a callar", "Somos la gente de abajo y luchamos contra los de arriba", ha dicho mientras los manifestantes respondían con aplausos y gritando: "El taxi unido jamás será vencido".

Frente a Foment, Álvarez ha agradecido la participación a los presentes, especialmente la de quienes han llegado de fuera de Barcelona, y ha dado por concluida la movilización. Aunque la huelga se ha mantenido hasta las 16 h, ha pedido a los taxistas que retiraran los vehículos de la Gran Via alrededor de las 13 h.

La Guardia Urbana de Barcelona ha contabilizado que en esta protesta se han concentrado unos 500 vehículos estacionados en la Gran Via y unas 350 personas concentradas frente a Foment del Treball, mientras que Élite Taxi ha elevado la cifra a unos 1.500 coches.

Reacciones de las VTC

Coincidiendo con el paro, la patronal Unauto VTC ha desplegado una gran lona en la calle Pelai y ha emitido un comunicado en el que sostiene que Barcelona “no puede seguir secuestrada por una minoría de taxistas”. Su presidente, José Manuel Berzal, ha pedido al president Salvador Illa que refuerce la acción institucional y ha exigido frenar la nueva ley que podría acabar con este tipo de vehículos en la ciudad.

Uber, por su parte, ha "contraatacado" anunciando que pagará 1.500 euros en concepto de seguro a todos los taxistas que se unan a su plataforma hasta el 31 de marzo.