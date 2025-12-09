En Directo
Amenazan con colapsar BCN
Huelga de taxistas en Barcelona y toda Catalunya, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
El sector del taxi convoca un paro general en Catalunya el 9 de diciembre y una movilización masiva en Barcelona
Élite Taxi ha anunciado este miércoles la convocatoria de un paro general del sector del taxi en toda Catalunya para el próximo martes 9 de diciembre, una protesta que califica de “movilización histórica” y que indica que afectará a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses y al conjunto del servicio en el territorio. Quieren denunciar las prácticas de las grandes plataformas de transporte y de los sectores empresariales que, según afirma, las respaldan. Los taxistas vuelven a poner el foco en las VTC. Reclaman sanciones más estrictas para los vehículos reincidentes y pide a los ayuntamientos que refuercen los controles con sus policías locales. También insiste en que los partidos deben mantener los “compromisos adquiridos” con el sector. La organización acusa a algunas entidades empresariales de avalar modelos que, a su juicio, precarizan el taxi y favorecen intereses multinacionales.
Según un comunicado difundido por la entidad, la huelga está prevista de 10:00 a 16:00 horas, aunque el despliegue comenzará antes: a partir de las 9:00 h los taxistas iniciarán la ocupación de la Gran Via de Barcelona, desde la plaza Tetuán hasta la calle Entença. El sindicato asegura que la movilización se extenderá al Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya.
EL PERIÓDICO ha abierto este directo para informar de la última hora de la huelga y la movilización de los taxistas catalanes.
Los atxistas bloquearán la Gran Via de les Corts Catalanes a partir de las 9.30 horas
Los cortes en la Gran Via de les Corts Catalanes empezarán a las 9.30 horas, cuando los taxistas llegados de toda Catalunya irán aparcando sus vehículos para dar inicio a la concentración principal. La previsión es que la Gran Via quede ocupada desde la plaza de Tetuan hasta la calle de Entença.
El motivo
El motivo central de la protesta es exigir un mayor control sobre las VTC de plataforma como Uber, Cabify o Bolt, y reclamar a la Generalitat que acelere la nueva ley del sector. Élite Taxi denuncia “reincidencias constantes” por parte de las VTC y reclama un despliegue de las policías locales de toda Catalunya para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Más acciones de protesta
La organización prevé ocupar la Gran Via entre plaza Tetuan y la calle Entença. Una vez completa esta zona, los taxis se instalarán también en el paseo de Gràcia. No habrá marcha lenta, pero sí está previsto realizar un recorrido a pie para entregar una denuncia contra Uber en la Autoritat Catalana de la Competència. Desde allí, se prevé que el colectivo se desplace caminando hasta Foment del Treball. Antes de terminar el paro, se celebrará una asamblea abierta para votar próximas acciones de protesta.
El caso de Sabadell
Albert Terns, presidente de Radiotaxi Sabadell, explica que la coordinación con Terrassa nació tras una asamblea informativa celebrada en la ciudad. “Vinieron compañeros de Terrassa y se han sumado a la protesta. Calculamos que alrededor del 40% de los taxis terrassenses secundan la huelga. En Sabadell estamos en servicios mínimos”, afirma.
Piquetes
Sobre la ausencia de PakTaxi, Tito Álvarez ha sido contundente: “No nos sorprende porque están en contra de usar el catalán y porque la mayoría de taxistas de esa asociación son los que trabajan en Uber”. La presencia de piquetes en puntos clave como el aeropuerto del Prat hace temer posibles momentos de tensión
Falta de apoyo
Desde primera hora de la mañana, grupos de taxistas de distintos municipios de toda Catalunya han empezado a coordinarse para dirigirse juntos hacia Barcelona antes del inicio oficial del paro. Conductores de Figueres han salido en caravana hacia la capital catalana, mientras que los de Terrassa y Sabadell —estos últimos con paro total y los primeros con paro parcial— han emprendido juntos el trayecto para unirse a la protesta central que ocupará la Gran Via a partir de las 10 horas. [8:01, 9/12/2025] Gisela Macedo: La movilización no cuenta con el apoyo de la Agrupació Taxi Companys (ATC), el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) y la Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (PakTaxi), que no secundan la huelga.
Piquetes informativos y "motos patrullando"
La asociación profesional ha asegurado que durante la jornada habrá más de 300 piquetes informativos "desplegados en aeropuertos, estaciones y puntos estratégicos" de Catalunya, así como "motos patrullando, vigilando que todo el mundo cumpla el paro". "Desde Élite Taxi Catalunya queremos dejar claro que no nos hacemos responsables de cualquier altercado que pueda ocurrir fuera de nuestro control", ha señalado la agrupación. La jornada servirá para "demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar (el sector) para blindar su futuro y el de las próximas generaciones", ha agregado Élite Taxi, que considera que "la situación ha llegado a un punto límite y el sector está al borde del colapso". "No vamos a permitir que ninguna plataforma, empresa o 'lobby', por mucho dinero que tenga, venga a Catalunya a saltarse las normas que hemos votado todos", han sostenido los organizadores de la protesta.
Contra los VTC
La acción reivindicativa llega dos meses después de que se presentara en el Parlament la proposición de la futura ley del taxi, una regulación que, en la práctica, expulsará a los VTC de los trayectos urbanos en el área metropolitana de Barcelona. Élite Taxi prevé que los vehículos comiencen a llenar la Gran Via, a la altura de la plaza Tetuán, por la mañana, y que ocupen el Passeig de Gràcia desde Rosselló hasta la plaza de Catalunya si el primer espacio se llena. Los conductores marcharán más tarde por Via Laietana hacia la sede de la patronal Foment del Treball, donde celebrarán una "asamblea".
Objetivo: llenar la Gran Via
Se prevé que la concentración llene la Gran Via desde la plaza Tetuan hasta Entença, según ha informado Élite Taxi.
Desde primera hora
Desde primera hora de la mañana, grupos de taxistas de distintos municipios de toda Catalunya han empezado a coordinarse para dirigirse juntos hacia Barcelona antes del inicio oficial del paro. Conductores de Figueres han salido en caravana hacia la capital catalana, mientras que los de Terrassa y Sabadell —estos últimos con paro total y los primeros con paro parcial— han emprendido juntos el trayecto para unirse a la protesta central que ocupará la Gran Via a partir de las 10 h.
