Amenazan con colapsar BCN

Huelga de taxistas en Barcelona y toda Catalunya, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico

El sector del taxi convoca un paro general en Catalunya el 9 de diciembre y una movilización masiva en Barcelona

Protesta de taxistas, en una convocatoria anterior.

Protesta de taxistas, en una convocatoria anterior. / EFE

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Élite Taxi ha anunciado este miércoles la convocatoria de un paro general del sector del taxi en toda Catalunya para el próximo martes 9 de diciembre, una protesta que califica de “movilización histórica” y que indica que afectará a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses y al conjunto del servicio en el territorio. Quieren denunciar las prácticas de las grandes plataformas de transporte y de los sectores empresariales que, según afirma, las respaldan. Los taxistas vuelven a poner el foco en las VTC. Reclaman sanciones más estrictas para los vehículos reincidentes y pide a los ayuntamientos que refuercen los controles con sus policías locales. También insiste en que los partidos deben mantener los “compromisos adquiridos” con el sector. La organización acusa a algunas entidades empresariales de avalar modelos que, a su juicio, precarizan el taxi y favorecen intereses multinacionales.

Según un comunicado difundido por la entidad, la huelga está prevista de 10:00 a 16:00 horas, aunque el despliegue comenzará antes: a partir de las 9:00 h los taxistas iniciarán la ocupación de la Gran Via de Barcelona, desde la plaza Tetuán hasta la calle Entença. El sindicato asegura que la movilización se extenderá al Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya.

EL PERIÓDICO ha abierto este directo para informar de la última hora de la huelga y la movilización de los taxistas catalanes.

