L’Hospitalet convoca un minuto de silencio por el asesinato de una vecina de la ciudad

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha emitido un comunicado en el que condena el supuesto feminicidio de otra vecina de la ciudad y expresa su más sentido pésame a familiares y amistades. Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes sobre las seis y media de la mañana a un vecino de L'Hospitalet por presuntamente haber asesinado a su pareja en el domicilio que compartían en el número 45 de la calle de Santa Eulàlia de esta localidad.

El consistorio ha convocado para este 9 de diciembre, a las 19 horas, una concentración en la plaza del Ayuntamiento, en la que se guardará un minuto de silencio. El acto contará con la presencia del alcalde, David Quirós, acompañado de diferentes miembros del consistorio. Además, se han decretado 24 horas de luto, a partir del momento de la concentración, hasta las 19 horas del miércoles, 10 de diciembre. Las banderas del consistorio ondearán a media asta en señal de duelo. Durante el luto, quedan suspendidos los actos oficiales del Ayuntamiento.

Por causas que todavía se investigan el sospechoso, de 46 años, y la víctima, de 36 años, se pelearon y él presuntamente la atacó con una arma blanca provocándole lesiones en el abdomen. El Departament d’Igualtat i Feminisme ha condenado también este nuevo crimen machista en L'Hospitalet y han querido trasladar su "duelo y apoyo" a los familiares y amigos de la víctima. Afirman que es el noveno caso de feminicidio este año en Catalunya. Seis de ellos son mujeres que han muerto a manos de su pareja o expareja. Desde que se empezaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 157 feminicidios en Catalunya, en concreto 147 mujeres y 10 niños o jóvenes.

L'Hospitalet vivió su último feminicidio hace menos de un mes. Se trataba de Neus S. B., una mujer muy conocida en el tejido vecinal y asociativo de los barrios de Collblanc y la Torrassa. En este caso, fue el hijo de la víctima quien supuestamente tiró a Neus por el balcón de la vivienda en la que ambos residían. Pocos días antes de este otro suceso, la consellera Eva Menor había visitado L’Hospitalet para inaugurar un nuevo Servicio de Intervención Especializada (SIE), un equipamiento para tratar de frenar el maltrato que sufren aún muchas mujeres y que las víctimas logren la mejor atención posible.

Según datos municipales, casi 900 mujeres fueron atendidas por violencia machista en la segunda ciudad de Catalunya entre enero y octubre de este 2025.