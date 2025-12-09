Infraestructura renovada
La Estació de França de Barcelona estrena su nueva cubierta tras una inversión de 5,5 millones de euros
Adif, el organismo responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias en España, ha completado la renovación de la cubierta de la marquesina que recubre las vías de la Estació de França, un proyecto que ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros.
Las obras aportarán una mayor luminosidad al edificio, a través de la instalación de 10.900 metros cuadrados de placas de policarbonato y otros 12.900 metros cuadrados de chapa de acero para mejorar el conjunto de la cubierta, según ha explicado la entidad este martes en un comunicado.
Con esta actuación, Adif ha "superado un triple desafío técnico y de planificación", añade el organismo, tanto por el carácter único e histórico de la marquesina, su envergadura y porque se ha llevado a cabo sin paralizar el servicio de la estación, por la que pasan 2,3 millones de viajeros y 17.739 trenes al año.
Como tres campos de fúbtol
La marquesina, diseñada por Andreu Montaner i Serra, cuenta con una superficie de 23.800 metros cuadrados, envergadura equivalente a tres campos de fútbol, y una altura de 29 metros, que cubre el total de doce vías y siete andenes de la estación.
Adif también ha renovado los canales y bajantes de agua de lluvia y las pasarelas de mantenimiento, ha pintado las fachadas interiores y limpiado parte de la estructura.
