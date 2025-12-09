Empieza la construcción de una pasarela para peatones sobre la C-17 en Parets del Vallès

El Departament de Territori ha iniciado las obras para la construcción de una pasarela para peatones y ciclistas sobre la C-17 en Parets del Vallès.

Las obras cuentan con un presupuesto de 2,7 millones de euros y tendrán una duración de 14 meses, informa en un comunicado este lunes.

Esta pasarela permitirá mejorar la conectividad entre un lado y otro de la carretera para favorecer la movilidad descarbonizada y activa entre Parets del Vallès, el polígono de Can Volart y el Circuit de Catalunya.

Actualmente, los peatones y ciclistas con origen en el núcleo de Parets y los vecinos de Can Pepet, en el lado oeste de la C-17, que se quieren dirigir al polígono industrial de Can Volart deben cruzar el puente existente de la C-35 que no cuenta con itinerario para peatones y tiene un ancho reducido.

La nueva pasarela tendrá una longitud de 40 metros y una anchura de tres metros, iniciando el trazado de la actuación en la rotonda de Parets y un trazado paralelo a la C-35.

Al enlazar con la C-17 la pasarela girará para cruzar la carretera perpendicularmente y, una vez superada la carretera, se creará una rampa sobre muros para llegar a la acera de la zona de la masia de Can Volart y conectar con la calle de Gurri.