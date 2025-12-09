Infraestructura
Empieza la construcción de una pasarela para peatones sobre la C-17 en Parets del Vallès
La infraestructura tendrá una longitud de 40 metros y una anchura de tres metros, iniciando el trazado de la actuación en la rotonda de Parets y un trazado paralelo a la C-35
Parets del Vallès contará con una nueva pasarela peatonal y ciclista que cruzará la C-17
EP
El Departament de Territori ha iniciado las obras para la construcción de una pasarela para peatones y ciclistas sobre la C-17 en Parets del Vallès.
Las obras cuentan con un presupuesto de 2,7 millones de euros y tendrán una duración de 14 meses, informa en un comunicado este lunes.
Esta pasarela permitirá mejorar la conectividad entre un lado y otro de la carretera para favorecer la movilidad descarbonizada y activa entre Parets del Vallès, el polígono de Can Volart y el Circuit de Catalunya.
Actualmente, los peatones y ciclistas con origen en el núcleo de Parets y los vecinos de Can Pepet, en el lado oeste de la C-17, que se quieren dirigir al polígono industrial de Can Volart deben cruzar el puente existente de la C-35 que no cuenta con itinerario para peatones y tiene un ancho reducido.
La nueva pasarela tendrá una longitud de 40 metros y una anchura de tres metros, iniciando el trazado de la actuación en la rotonda de Parets y un trazado paralelo a la C-35.
Al enlazar con la C-17 la pasarela girará para cruzar la carretera perpendicularmente y, una vez superada la carretera, se creará una rampa sobre muros para llegar a la acera de la zona de la masia de Can Volart y conectar con la calle de Gurri.
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- La empresa catalana Cudié, a punto de su 80º aniversario: 'Vendemos 157.000 kilos de catanias al año en 20 países
- ¿Qué supermercados están abiertos hoy, Día de la Constitución en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas
- Huelga de taxistas en Barcelona, hoy en directo: última hora de movilización de Élite Taxi y afectaciones al tráfico
- La prórroga del Verifactu pospone un alud de prejubilaciones y cierres en el comercio de Barcelona
- Los ocupantes del gran asentamiento de Badalona piden una moratoria y la implicación del Govern ante el desalojo