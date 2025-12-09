La economía de la Gran Barcelona crece en el sector de la salud: 5.000 nuevos puestos de trabajo en cuatro años

Entre 2020 y 2024, 23 nuevos polos empresariales vinculados al sector de la salud se han instalado en el área metropolitana de Barcelona con la consiguiente creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Es el dato al que se acogen la Cambra de Comerç de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para radiografíar la capacidad de inversión barcelonesa en la edición de este 2025 de su informe anual 'La metrópolis de Barcelona. Invertir, trabajar y vivir'.

El dictamen lo han presentado este 9 de noviembre Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç, y Jordi Valls, teniente de Alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Ambos responsables han ubicado a la metrópolis barcelonesa como un "polo de innovación y emprendimiento", subrayando que Barcelona es "la única ciudad española en el 'ranking' EMEA en captación de inversión global en salud".

Se trata del ámbito que protagonizan los principales desarrollos urbanísticos de la Gran Barcelona actualmente, desde el nuevo campus del Hospital Clínic hasta el distrito de innovación que proyecta Sant Feliu de Llobregat, pasando por el futuro polo biomédico de L'Hospitalet de Llobregat o el nuevo sector médico que prospera en torno al Hospital Sant Joan de Déu, a caballo entre la capital y Esplugues de Llobregat.

En global, los 36 municipios del área de Barcelona registraron 111.641 empresas el pasado 2024, el 45,5% del tejido empresarial de Catalunya y 714 empresas más que el año anterior. La principal caracterización del sector a cargo del AMB y la Cambra es que presenta una "elevada presencia de empresas en los sectores de la sanidad y los servicios sociales", concretamente casi el 58,2% de las empresas en este sector en Catalunya y el 66,6% de los puestos de trabajo. Casi ocho de cada diez de esas empresas, el 78,38%, se concentran en cinco municipios: Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallès y Cornellà de Llobregat.

En términos de puestos de trabajo, el AMB llegó el pasado 2024 a la cifra récord de 1,9 millones, un 2,3% más que el 2023, lo que representa la mitad de afiliaciones a la Seguridad Social en Catalunya. Las empresas metropolitanas se caracterizan por tener una dimensión media mayor que en el conjunto de Catalunya: 14,9 asalariados por empresa, frente a los 12,7 de la media catalana.

Más de la mitad del PIB catalán

El informe subraya también uno de los principales argumentos del AMB para marcar músculo económico: genera más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya, un 55,7%. El PIB per cápita en el AMB alcanzó casi 45.000 euros en 2023, un incremento del 35% respecto a 2015. El crecimiento supera al del conjunto de Catalunya (29%) y se acerca al de la UE (38%).

"Barcelona se sitúa como la octava ciudad del mundo más atractiva para trabajar en el extranjero", han ratificado Santacreu y Valls, que han ejemplificado su valoración con el hecho de que un tercio del total de profesionales digitales provengan de fuera (1.881 más que en 2023). En ese segmento destacan el ámbito de la ciberseguridad (el 54,7% del total de profesionales de este ámbito); el desarrollo de aplicaciones (48,6%); y las webs (35%). Por origen, Londres es el principal exportador de talento digital en Barcelona (el 12% del total de profesionales fuera de Catalunya), seguido de Lisboa (6,3%), Madrid (3,6%) y Buenos Aires (3,3%).

Las infraestructuras barcelonesas también ocupan su lugar en la proyección económica de la capital catalana. La Cambra y el AMB destacan que el aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona El Prat mantuvo en 2024 por tercer año consecutivo el séptimo puesto en Europa en cuanto a volumen de pasajeros, una posición que ya ocupaba en 2018. Concretamente, el número de pasajeros alcanzó un máximo histórico de 55 millones en 2024 según Aena, una cifra que se prevé superar este 2025.

Fruto de ese potencial, concluye el análisis, es que Barcelona se sitúe como la sexta ciudad en número de pernoctaciones internacionales en Europa (con 19,1 millones en 2024), por segundo año consecutivo, por detrás de Londres, París, Estambul, Roma y Amsterdam. Uno de cada cinco turistas tiene como motivo principal de viaje los negocios: Barcelona es el único destino que se mantiene en el 'top 5' en organización de reuniones internacionales desde hace 23 años. Especialmente por los eventos organizados por la Fira de Barcelona, entre los que sobresalen el Mobile World Congress (MWC) y el ISE (Integrated Systems Europe). "El éxito de los eventos organizados por la Fira ha contribuido al liderazgo del área metropolitana en turismo profesional", rubrica el dosier de Cambra y AMB.