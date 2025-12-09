La dirección de la escuela Mare de Déu del Carme de Terrassa ve acreditado que no ha dado ningún giro "ultracatólico"

La dirección del Colegio Mare de Déu del Carme de Terrassa, el polémico centro denunciado de ser "ultracatólico" ha emitido una carta a las familias, en la que defiende que no ha realizado ningún giro ideológico ni adoctrinamiento, después de que algunas interpusieran denuncias sobre posibles incumplimientos en el centro concertado.

La comissió de conciliación, encargada de investigar las denuncias, ha celebrado un total de cinco reuniones en las que se han analizado todos los puntos del expediente, tal como ya ha explicado este diario. Tras la firma del acta, se han acordado una serie de medidas que la dirección del centro ya ha comenzado a implementar. Además, el colegio ha asegurado que sigue trabajando para reforzar la relación y la confianza con las familias.

La comissió de conciliación, que está formada por un miembro del Consell Escolar, un representante de la titularidad del centro y un inspector de Educación, ha destacado que, entre las principales conclusiones, se ha confirmado que el catalán se mantiene como lengua vehicular en el colegio, a pesar de haberse detectado algunas incidencias administrativas previas a la llegada de la actual dirección. Estas incidencias serán corregidas en el curso 2025-2026.

En cuanto al carácter católico del centro, la comissió ha ratificado que esta característica sigue vigente, tal y como estaba establecido. No obstante, la comissió ha sugerido que se refuerce la comunicación sobre este aspecto, de manera que las familias estén completamente informadas sobre la identidad religiosa del centro al momento de su elección. La dirección del centro ha acogido esta recomendación y se compromete a hacer más explícito su carácter católico para evitar futuros malentendidos.