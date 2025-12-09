Demoras de 20 minutos en una decena de líneas de Rodalies tras una avería en Barcelona

La red de Rodalies en el área de Barcelona ha visto alterado el servicio en una decena de líneas este martes al mediodía, tras una incidencia entre las estaciones de Barcelona Sants y Passeig de Gràcia. La avería ha tenido lugar sobre las 16h y ha obligado a suspender la circulación en la línea R2, según ha informado Rodalies en un comunicado.

Aunque ha podido solucionarse el problema técnico con relativa rapidez, se han acumulado retrasos de 20 minutos en la R11, R13, R14, R15, R16, R17, R2 Nord, R2 Sud y R2. Fuentes del Sindicato Español de Maquinistas y Ferroviarios (Semaf) han atribuido la incidencia a una catenaria en mal estado.

La línea más afectada, la R2, ha quedado con un tren cada 30 minutos en el ramal sur (origen y destino en Sant Vicenç de Calders) y con un desvío por plaza Catalunya en el ramal norte (Aeropuerto - Sant Celoni) para esquivar el paseo de Gràcia.