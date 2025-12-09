Controles de acceso en el encendido de luces de Navidad, la propuesta de ERC para evitar “riesgos” en Barcelona

El encendido de luces de Navidad de este año en Barcelona reunió a 46.000 personas en paseo de Gràcia el pasado 22 de noviembre. Debido a la gran afluencia, se tuvieron que cerrar temporalmente los accesos a la estación de metro de Plaça Catalunya (L1), Urquinaona (L4) y la salida de la Casa Batlló de Passeig de Gràcia (L3). Incluso la tienda Apple llegó a cerrar sus puertas y nadie pudo acceder hasta que se normalizó la situación. El centro se desbordó y los asistentes se amontonaron en un embudo colapsando las calles próximas.

Ante esta situación, el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona propondrá en la comisión de Presidencia del miércoles que viene un plan de seguridad específico para eventos multitudinarios en el espacio urbano, como es el caso del encendido de la iluminación navideña. Este plan incluye un estudio del aforo y vías de evacuación, la creación de pasillos transversales y laterales para salidas de emergencia, regular los accesos por sectores y asegurar una salida ordenada y segura.

Además, los republicanos plantean dividir el espacio en sectores delimitados para evitar concentraciones masivas en un único punto, cerrando el acceso cuando se llegue al límite del aforo. El plan también incluiría una salida escalonada por sectores, guías sonoras y visuales que den información constante y dirijan los flujos hacia calles transversales.

Para ello, ERC insiste en cortar las calles transversales y laterales para garantizar la dispersión de personas. Por ejemplo, Pau Claris, Rambla Catalunya, Balmes, Valencia y Aragó. No haberlo hecho este año es lo que, según los republicanos, generó un “embudo muy importante de personas, con los riesgos potenciales que esto supone”.

“Fue un descontrol absoluto”

“Es incomprensible que calles como Pau Claris o Balmes no se cortaran para facilitar una evacuación ordenada. La falta de corredores seguros y la inexistencia de vías de dispersión provocó un embudo humano que podría haber tenido consecuencias nefastas”, ha criticado el concejal Jordi Coronas. Alerta de que si se hubiera producido una situación de emergencia, los servicios no habrían podido llegar con la urgencia necesaria. “Fue un descontrol absoluto que no nos podemos permitir repetir”, afirma en declaraciones a EL PERIÓDICO.

En este contexto, ERC considera que lo ocurrido en el encendido de luces no fue un episodio aislado, sino el síntoma de no haber hecho una “planificación de seguridad rigurosa”. “El exceso de aforo generó situaciones de riesgo que podrían haber terminado en un alud, y esto es especialmente grave cuando seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista”, avisa. “No podemos esperar al siguiente susto”.