El concejal de Sant Adrià denunciado por agredir presuntamente a una vecina presenta su renuncia al cargo

La víctima acusa al edil de golpearla, amenazarla y romperle el móvil y la cerradura de la puerta de su casa

Los Mossos investigan a un concejal de Sant Adrià de Besòs por presuntamente agredir a una vecina

Fachada del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs

Fachada del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs / Wikipedia

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Sant Adrià de Besòs
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, Francisco Burgos, ha presentado este martes su renuncia a su cargo en el consistorio adrianense debido a "motivos personales", según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes municipales.

La dimisión del edil, que será efectiva a partir de este miércoles, se produce justo una semana después de conocerse que pesa sobre él una denuncia por unas supuestas agresiones cometidas contra una vecina, que este medio avanzó el 3 de diciembre.

El edil Burgos ha declinado realizar alguna declaración a este medio sobre lo sucedido, mientras que el Ayuntamiento de Sant Adrià precisa que, más allá de la renuncia del regidor, no realizará valoración alguna "hasta que tenga lugar el juicio".

En su denuncia, la mujer explica que el concejal la vio en el rellano de su casa y presuntamente la golpeó sin mediar palabra. La denunciante también asegura que el concejal provocó daños en la puerta de la vivienda de la víctima dando patadas, hasta el punto que fue preciso el trabajo de un cerrajero para abrir la entrada a la vivienda. El relato de la víctima también detalla que el concejal supuestamente la lanzó al suelo, le rompió el teléfono móvil y que, al día siguiente, la amenazó cuando se cruzó con él por la escalera. Los Mossos d'Esquadra, que investigan lo sucedido, tomaron declaración al denunciado en comisaría el pasado miércoles.

