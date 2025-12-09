Un colectivo vecinal denuncia ante la Inspecció de Treball una "manipulación peligrosa" de amianto en Badia del Vallès

A solo meses de iniciar el mayor proyecto de desamiantado de Europa, que abarcará la retirada de amianto en todo Badia del Vallès, un inesperado incidente ha sacudido la tranquilidad de los vecinos. La Comisión del Amianto ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la empresa encargada de unas obras en un bloque de viviendas. Según la denuncia, unos obreros retiraron "sin ningún tipo de control" diez tuberías de fibrocemento en una reforma privada. "No se habrían cumplido las medidas de seguridad necesarias, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes", apuntan.

El incidente, que involucra directamente a 40 viviendas del barrio, ocurrió durante unas tareas preliminares de rehabilitación. La denuncia señala que, tras retirar diez bajantes de fibrocemento, la empresa abandonó los restos de los tubos sobre los andamios sin las herramientas adecuadas para una retirada segura. La situación requirió la intervención de la policía municipal, que ya ha levantado un acta sobre lo ocurrido.

"El problema es la mala manipulación del amianto. Los tubos de fibrocemento fueron dejados en los andamios sin ningún tipo de control, lo que representa un riesgo serio para la salud de todos. Y nos preocupa que esto es solo el inicio", asegura Juan José Díaz, presidente de la Comisión del Amianto. "¿Qué pasará cuando empiecen las obras mayores?", se pregunta. La denuncia también revela que, a pesar de estar en pleno proceso de rehabilitación, la empresa encargada de la obra no notificó a las autoridades ni utilizó el equipo necesario para evitar la liberación de fibras de amianto al ambiente.

Reacción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Badia del Vallès, aunque insiste en que la retirada de amianto de estas obras en concreto no es competencia municipal, ha actuado de manera inmediata tras recibir el aviso de la Comisión. Según la administración, el equipo técnico del consistorio se puso en contacto con la constructora, que reconoció haber retirado algunas de las bajantes sin previo aviso, alegando que representaban un "riesgo de caída". Ante la situación, el Ayuntamiento ordenó a la empresa especializada Ibérica de Desamiantados que se hiciera cargo del empaquetado y la retirada de los restos de amianto de manera segura.

Además, el consistorio ha subrayado que los elementos de fibrocemento solo pueden ser manipulados por empresas especializadas en desamiantado, y que cualquier incidencia relacionada con el amianto debe ser comunicada para garantizar su manejo adecuado. A pesar de ello, las autoridades han insistido en que este incidente no guarda relación con el gran proyecto de desamiantado en curso en Badia del Vallès, que afecta a todo el municipio.

"Sabemos lo que está en juego"

Este episodio ha generado una gran preocupación entre los vecinos, que viven con el temor de que una manipulación inapropiada del amianto pueda poner en riesgo su salud a largo plazo, los que viven en el único municipio de Catalunya construido únicamente con amianto. "Este incidente ha reabierto viejas heridas. Después de años de convivir con materiales de fibrocemento deteriorados, el miedo persiste. Sabemos lo que está en juego", asegura Amalia Frutos, miembro de la Comisión del Amianto desde hace más de una década. Frutos, además, considera "incomprensible" que, a pesar de que ya existía una empresa especializada encargada de la retirada, se haya permitido que los albañiles manipularan el amianto sin las debidas precauciones.

El experto en amianto y director de Urba Completo, Xavier Asensio, también ha manifestado su preocupación sobre el manejo del material peligroso: "Nadie debería haber tocado el amianto en primer lugar. La empresa encargada de retirarlo es la única autorizada por la ley para hacerlo"

El vecindario de Badia del Vallès, profundamente sensibilizado por los peligros del fibrocemento, ha expresado su intención de seguir vigilando y denunciando cualquier irregularidad relacionada con la manipulación del amianto. En un municipio a las puertas de una retirada masiva de este material, la preocupación por la seguridad sigue siendo una prioridad para los vecinos y las autoridades locales.