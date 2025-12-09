Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

Barcelona rechaza retirar la beca literaria para autores latinoamericanos: “Estamos muy orgullosos”

Xavier Marcé subraya que la ayuda directa al escritor es de 14.000 euros y el resto son gastos de producción

La AELC pide retirar la nueva beca para autores latinoamericanos del Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona crea una beca de 80.000 euros para que autores latinoamericanos escriban sobre la ciudad

El alcalde Jaume Collboni en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Gaudalajara.

El alcalde Jaume Collboni en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Gaudalajara. / ACN

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
La polémica en torno a la nueva beca de 80.000 euros impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para que los autores latinoamericanos escriban sobre la ciudad continúa en las arcas municipales. Junts ha pedido directamente al concejal de Cultura, Xavier Marcé, que la retire y destine íntegramente la dotación prevista a la creación literaria en lengua catalana. Es un ruego que ha presentado en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes y que el gobierno municipal no ha aceptado.

“No tiraremos atrás la beca de escritores latinoamericanos. Estamos muy orgullosos y contamos con la mayor parte del sector literario barcelonés”, ha afirmado Marcé, que no ha querido justificarse respecto a la creación de esta beca anunciada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025. “No es una justificación, es una afirmación”, ha insistido. “La beca es de 14.000 euros, el resto son gastos de edición y de residencia”.

Marcé ha defendido que la beca forma parte de una visión estratégica más amplia: “Como ciudad queremos ser un espacio de acogida para escritores de todas partes. Queremos que Barcelona sea escrita por todo el mundo y mantener nuestro liderazgo industrial. Reafirmar la posición de nuestras empresas culturales, especialmente en Latinoamérica”, ha señalado.

El concejal ha recordado que la proyección internacional de Barcelona no es algo nuevo: “Por eso invitamos a premios Nobel a hacer pregones, traemos a grandes autores del mundo a nuestros festivales, acogemos a escritores represaliados y promovemos intercambios de residencias en todo el planeta”.

También ha destacado la presencia catalana en la Feria del Libro de Guadalajara, que ha tenido un "éxito claramente abrumador" y a la que han asistido más de 60 autores que escriben mayoritariamente en catalán. “Y han ido porque son muy buenos: esa es la virtud de nuestra literatura”. Para Marcé, relacionarse con otras realidades culturales es “un deber de cualquier política cultural municipal”.

