Barcelona crea dos apartaderos en las rondas para mitigar los atascos derivados de accidentes

El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han dado un pequeño paso para tratar de mejorar el tráfico en las rondas con la construcción de dos nuevos apartaderos en la Ronda Litoral (B-10) y la Ronda de Dalt (B-20). Su objetivo es reducir el impacto de accidentes y averías, que a diario colapsan estas vías por falta de espacios auxiliares junto a los carriles de circulación. Los apartaderos permitirán retirar vehículos sin bloquear el paso y proporcionar un espacio seguro para gestionar las incidencias.

El apartadero de la Ronda Litoral ha sido el primero en habilitarse y aún no se ha dado a conocer. La obra terminó el pasado 26 de junio y está situado cerca de la salida 23 en dirección Besòs, en el punto kilométrico 8+500, junto al McDonald's. Según han informado fuentes del AMB a EL PERIÓDICO, la ubicación se ha consensuado con la Guardia Urbana y se ha elegido por su facilidad de acceso y amplitud. Los trabajos tuvieron un coste de 110.000 euros.

Por otra parte, el apartadero en la Ronda de Dalt se encuentra en fase de planificación, con la licitación de las obras prevista para febrero de 2026. Estará ubicado en el punto kilométrico 12+866, cerca de la salida 4 en sentido Llobregat, en la zona donde se encuentra el Tanatorio de la Ronda de Dalt.

Se espera que las obras de este segundo apartadero se ejecuten durante el segundo semestre de 2026 y duren unas diez semanas. El lugar seleccionado, según han explicado fuentes del AMB a este diario, "coincide con el punto de mayor Intensidad Media Diaria (IMD) de tráfico de las rondas", y también se ha valorado junto a la policía local por su accesibilidad. El presupuesto previsto son 249.000 euros.

Estas actuaciones son una medida quirúrgica que responde a la saturación crónica de ambas carreteras. La Ronda Litoral tiene dos carriles y, la de Dalt, tres, con un trazado estrecho entre barrios y, en muchos tramos, sin arcén. Unas características que convierten cualquier mínima incidencia en un gran atasco que puede prolongarse durante horas.