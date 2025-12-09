Barcelona prevé cambios en el proyecto del museo Thyssen en paseo de Gràcia ante las quejas vecinales

El gobierno del alcalde Jaume Collboni prevé modificaciones en el proyecto del futuro museo Thyssen en el palacio Marcet del paseo de Gràcia. La teniente de alcalde Laia Bonet lo ha expresado así en la comisión municipal de urbanismo, en respuesta a una propuesta de Barcelona en Comú, que ha abogado por que se desista en aprobar el plan que permita que el centro se establezca en el edificio que alojó el cine Comedia hasta que cerró hace casi dos años. Los Comuns han obtenido el respaldo de ERC, mientras que Junts se ha abstenido y PSC, PP y Vox se han opuesto a la proposición, que no ha prosperado.

“Es un proyecto interesante que debe ser mejorado para pulirlo y consensuarlo, pero no detenerlo”, ha blandido Bonet, que ha agregado que “aún hay margen para continuar trabajando y responder a las inquietudes legítimas que se han planteado”. La socialista y Lucía Martín (BComú) se han referido a las quejas de los vecinos, las alegaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona y el informe crítico con la operación firmado por el Colegio de Arquitectos. Martín ha advertido que la reforma para albergar el museo comportaría que el edificio supere en altura a los adyacentes. “Queremos que se pare una nueva operación urbanística con finalidad lucrativa y turística en el centro de la ciudad, destinada a incrementar equipamientos de ocio turístico en el paseo de Gràcia”, ha sostenido la concejala, que ha apelado al diálogo para alcanzar una propuesta de consenso.

“Retirar ahora la modificación de planeamiento sería parar un proyecto que estamos en fase de mejorar”, ha replicado Bonet, que ha instado a la oposición a no guiarse por las imágenes virtuales que se han difundido sobre la futura rehabilitación del inmueble. Aún más, ha esgrimido que ahora corresponde “introducir todas las preocupaciones que se puedan poner sobre la mesa”.

“De cara a la aprobación provisional, avanzamos hacia un mejor encaje arquitectónico del proyecto”, ha explicado la teniente, que ha agradecido el debate sobre el Thyssen, “pero no debe ser un argumento para paralizarlo”. En todo caso, ha asegurado que el ayuntamiento no concede “un cheque en blanco” al museo. “Nos debemos sentar a hablar de cuáles son las preocupaciones e introducir cambios de cara a la aprobación provisional”, ha planteado.

Bonet ha recalcado que la sucursal que el Thyssen proyecta en el Eixample es positiva porque aporta “actividad cultural en un punto estratégico de la ciudad dominado por la actividad comercial”. También ha afirmado que la mayor altura que se permite en principio al edificio “no implica más techo” para el museo y que no se autorizarán más usos que los culturales. Ha añadido que las conversaciones con la dirección de patrimonio con la Generalitat se encaminan a conseguir “la recuperación del palacio Marcet y su integración con el entorno urbano”. “Estamos convencidos de que, en el trámite de aprobación provisional, podremos incorporar buena parte de las preocupaciones expresadas”, ha confiado.