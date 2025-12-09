La oposición de Barcelona frena la operación de Collboni para quedarse con el teatro Capitol de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este martes la operación que el gobierno del alcalde Jaume Collboni planifica para que el teatro Capitol reabra en la Rambla como equipamiento público a cambio de permitir que se instale actividad comercial y se alquilen oficinas en el edificio de Telefónica, en una esquina de la plaza Catalunya. El ejecutivo municipal selló un convenio con la empresa propietaria del Capitol, Torcalena, para que el teatro cerrado desde hace cinco años pase a ser patrimonio municipal sin coste. A cambio, se compromete a modificar la calificación de la histórica central de telecomunicaciones, en manos de la misma sociedad. Los votos de Barcelona en Comú, ERC y Vox han abortado la aprobación inicial del plan, que ahora queda en el aure. En cambio, el PSC y PP lo han respaldado y Junts se ha abstenido.

Los Comuns y Vox han tachado el intercambio de “pelotazo” a favor de Torcalena. Lucía Martín (BComú) ha reprochado un acuerdo que ha sostenido que comporta una “privatización de ganancias públicas” y “más turistificación del centro de la ciudad”. “Se regalan nueve plantas de lujo comercial y recreativo a un inversor a cambio solo de las cesiones del 10% que marca la ley”, ha reprochado Lucía Martín (BComú), que ha añadido que, en vez de negocios y oficinas, se podrían construir “13 viviendas protegidas en Portal de l’Àngel”.

Eva Baró (ERC) ha alertado de las “rentas extraordinarias privadas” que la operación puede comportar a favor del Torcalena. La edila ha calculado que la plusvalía ronda los 10 millones de euros y ha juzgado que la contraprate que el ayuntamiento obtiene es exigua. “El retorno público se queda en el límite legal, la ciudad tiene que exigir mucho más”, ha esgrimido Baró. “Recuperar el Capitol es una muy buena noticia, pero no podemos avalar que se convierta un edificio para usos terciarios de máximo rendimiento sin un retorno proporcional para la ciudad”, ha completado. Por su parte, Junts ha apuntado que estudiará la operación en detalle.

La respuesta de Bonet

Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha enfatizado que el acuerdo concede el teatro de la Rambla al ayuntamiento “sin coste de adquisición directo”. “El 52% de la plusvalía se materializa en la cesión gratuita del Capitol”, ha destacado la socialista. Ha añadido que los rendimientos de la operación “permitirán financiar buena parte de las obras de rehabilitación y adecuación” de las oficinas que se planean ubicar encima del teatro para alojar los servicios del Consorci de Biblioteques de Barcelona. el organismo abona hasta ahora 205.000 euros al año en su sede.

A su vez, Bonet ha afeado las críticas al convenio con Torcalena, en especial a los Comuns, a quienes les ha recordado el compromiso que firmaron para reconvertir las Tres Xemeneies del Paral·lel. “Allí, el ayuntamiento se quedaba con el 49% de la plusvalía y aquí es del 52%: cuando lo hacían ustedes, no había problema, pero cuando lo hacen otros es un pelotazo”, ha comparado.

La teniente ha afirmado que, sin un pacto como el alcanzado, existía un “riesgo real” de que el Capitol reabriera como un centro comercial. “Blindamos su uso cultural y reforzamos la nueva rambla como un eje cívico, cultural y comercial para los barceloneses, el ayuntamiento se queda con un teatro con titularidad pública y rehabilitado: si no ven el interés general, no sé en qué están pensando”, ha reprochado.