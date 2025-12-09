Badalona adjudicará en 2026 ocho pisos públicos en alquiler, los "primeros en 20 años en la ciudad"

El Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que adjudicará, durante la primera mitad del 2026, los "primeros pisos públicos de alquiler en veinte años" en la ciudad. Estas viviendas, ya construidas, están ubicadas en el barrio del Gorg y han pasado a ser propiedad del consistorio fruto de una modificación del Plan General Metropolitano para transformar el antiguo tejido industrial de esta parte de la ciudad, actualmente en auge, en zonas residenciales y espacios verdes.

En total, el Ayuntamiento ha incorporado a esta promoción 13 nuevos pisos de propiedad municipal al parque público de vivienda. De ellos, cinco se han adjudicado ya a personas con quienes había un compromiso legal de realojamiento por permutas de terrenos donde el consistorio está haciendo diferentes actuaciones. Los ocho pisos restantes se destinarán a alquiler asequible y tendrán un precio por debajo de los que actualmente se pueden encontrar en el mercado, asegura el gobierno local en un comunicado. Las viviendas tienen diferentes tipologías: algunas tienen 100 m² y cuatro habitaciones, y otras, 69 m² con dos habitaciones. Todas disponen de plaza de aparcamiento. Asimismo, una de las viviendas está adaptada a personas con movilidad reducida.

Podrán optar a estas viviendas todos los vecinos de Badalona que cumplan los requisitos estipulados. El Ayuntamiento ha declarado que en los próximos meses publicará en una página web el detalle de las viviendas tanto de esta promoción como de otros bloques de vivienda pública que está impulsando con diferentes fórmulas, así como los requerimientos para ser uno de los adjudicatarios. Los interesados podrán hacer solicitudes a todas las promociones, siempre que cumplan las condiciones indicadas. Finalmente, la asignación de los pisos se hará con un sorteo ante notario.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, junto con el segundo teniente de Alcaldía, Daniel Gracia, han visitado este martes por la mañana la promoción de viviendas. Albiol se ha mostrado satisfecho de la incorporación de los nuevos pisos a la propiedad municipal y ha indicado que estos se suman a las promociones de vivienda pública que el Ayuntamiento construirá en los barrios de Canyadó, Gorg, La Pau y La Salut.

El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento avanza en dos líneas, por un lado, la vivienda social y, por otro lado, vivienda asequible para la clase media: "Después de 20 años sin construir vivienda pública, antes de que acabe el actual mandato habrá cerca de 400 nuevos pisos en el parque público de vivienda municipal que pondremos a disposición de los vecinos de Badalona para dar solución al gran problema de vivienda que sufrimos en la ciudad y al resto del país".