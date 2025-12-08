Viladecans anuncia ayudas a los comercios por valor de 300.000 euros para afrontar los costes de la tasa de residuos

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) destinará 309.000 euros en 2026 a ayudas para los comercios de la ciudad, con el objetivo de "fomentar la gestión eficiente de los residuos y reducir el impacto que ha generado la nueva tasa de carácter obligatorio", señala el consistorio en un comunicado. Las ayudas, que deberán recibir la aprobación del Pleno Municipal de enero, beneficiarán, según los datos del ayuntamiento, a más de 1.500 negocios locales.

Según el consistorio, la actuación y el montante se decidió tras un encuentro el pasado 5 de diciembre entre la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, y los presidentes de la Xarxa Comercial, Mariano González; del Gremi de Restauració, Domingo Morilla, y del Club Empresarial de Viladecans, Joan Pañella. La reunión también propició la creación de una mesa de diálogo permanente entre estas organizaciones económicas y el Ayuntamiento, que sirva para "buscar nuevas soluciones que permitan ajustar las tasas, así como establecer estrategias para fomentar el reciclaje y el civismo".

Hasta ahora, las ordenanzas fiscales regulaban únicamente una bonificación para los negocios de alimentación y restauración que colaboran con entidades sociales para evitar el desperdicio alimentario. El importe de la nueva ayuda a los comercios se calculará en función de los residuos que potencialmente genere cada establecimiento y de su superficie. Asimismo, se ofrecerá un curso en línea para mejorar el conocimiento y la sensibilización sobre la separación y reducción de residuos, que se iniciará en el mes de marzo.

"Esta ayuda a los comercios se suma a las bonificaciones que se aplicarán a la nueva tasa domiciliaria, que afectarán a las personas más desfavorecidas", apunta el consistorio. Las rentas bajas que ingresen menos de 600 euros al mes pagarán un 40% menos. Además, si se utiliza 10 veces el punto verde municipal habrá un 10% de descuento y, si se realiza compostaje de orgánica en el hogar, un 20%.

Las nuevas tasas de residuos se aplican este año por primera vez de forma obligatoria a todos los municipios españoles. "La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular estableció la obligatoriedad, a partir del 10 de abril de 2025, de implantar una tasa de gestión de residuos para todas las entidades locales. La ley sigue la instrucción de una directiva de la Comisión Europea que determina que quien contamina, paga y obliga a que el coste de la eliminación de los residuos recaiga sobre el poseedor de los residuos o sobre el productor", valora el ayuntamiento.

El objetivo es que en 2025 al menos el 55% del peso de los residuos municipales generados se recicle y que en 2035 ese porcentaje alcance el 65%. Actualmente, en Viladecans, los porcentajes rondan el 30%. En el caso de Viladecans, la tasa comercial se calcula como en el resto de municipios, en función del tipo de residuo que genera cada comercio y de los metros cuadrados que ocupa. En cuanto a la tasa domiciliaria, es de nivel básico y utiliza el IBI como referencia de renta para cumplir un criterio social.