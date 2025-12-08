Movilización
Élite Taxi convoca este martes un paro general en Catalunya pese al rechazo de tres asociaciones del sector
El paro convocado por Élite Taxi quiere marcar un punto de inflexión, aunque tres grandes asociaciones se desmarcan en un sector tensionado y con la futura ley del taxi aún por definir
La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
El sindicato Élite Taxi afronta este martes, 9 de diciembre, la jornada de paro general del taxi en toda Catalunya, una movilización que califica de “histórica” y con la que quiere denunciar las prácticas de las grandes plataformas de transporte y de los sectores empresariales que, según afirma, las respaldan. La protesta llega dividida: tres de las principales asociaciones del sector no la apoyan
El paro prevé interrumpir el servicio entre las 10.00 y las 16.00 horas, aunque la jornada arrancará antes. A partir de las 9.00, los taxistas están llamados a concentrarse en la Gran Via de Barcelona, entre plaza Tetuán y la calle Entença, y también en el passeig de Gràcia, entre Roselló y plaza Catalunya. La entidad da por hecho que habrá afectaciones en aeropuertos, estaciones y en el servicio de taxi en todo el territorio. Solo se atenderán urgencias médicas, de forma gratuita, tal como ha explicado su portavoz, Tito Álvarez.
En su ofensiva, Élite Taxi vuelve a poner el foco en las VTC. Reclama sanciones más estrictas para los vehículos reincidentes y pide a los ayuntamientos que refuercen los controles con sus policías locales. También insiste en que los partidos deben mantener los “compromisos adquiridos” con el sector. La organización acusa a algunas entidades empresariales de avalar modelos que, a su juicio, precarizan el taxi y favorecen intereses multinacionales.
La entidad asegura que actuará “con contundencia dentro del marco de la ley” para visibilizar lo que considera una amenaza para su modo de vida y para “miles de familias trabajadoras”. Pero ese diagnóstico no es compartido por todo el sector.
Tres asociaciones se desmarcan
La Agrupació Taxi Companys (ATC), el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) y la Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (PakTaxi) han anunciado que no secundarán el paro.
La ATC critica que la convocatoria se lanzó “de forma repentina” y sin diálogo previo con las principales entidades, y recuerda que movilizaciones anteriores han tenido “poco impacto real” y han acabado perjudicando a los vecinos.
El STAC tampoco se suma. Considera que la protesta busca blindar el actual borrador de la futura ley del taxi, un texto que cree que debe modificarse. Alertan especialmente de aspectos que consideran “muy perjudiciales”, como las licencias temporales, la eventual entrada de 4.000 nuevas VTC en el área metropolitana de Barcelona y la exigencia del nivel B1 de catalán.
PakTaxi, por su parte, sostiene que la huelga “no aportará beneficios” y que podría generar conflictos innecesarios con los usuarios. También critica que la convocatoria no se ha organizado con criterios “democráticos” ni se ha contado con su participación.
La protesta llega en pleno debate sobre la futura ley del taxi y en un momento de tensiones internas en el sector, que afronta la jornada de este martes con posiciones enfrentadas y un marco regulatorio todavía abierto.
