Gastronomía

Este es el 'panot' de Barcelona que triunfa en México: se come y es dulce

El maestro panadero Tonatiuh Cortés se convierte en el símbolo gastronómico de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Este es el mejor turrón de yema tostada de España de 2025

Una pastelería de Barcelona y otra de Torredembarra hacen los mejores 'panettones' artesanos de España de 2025

Imagen de los adoquines panots de Barcelona en la foto Versión con cuatro 'desagües' de la flor en Rocafort, 187.

Mariona Carol Roc

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) abrió el pasado día 29 de noviembre sus puertas con un acto multitudinario que ha situado a Barcelona en el centro de la escena.

Hasta la ciudad mexicana se han desplazado escritores, músicos, diseñadores y chefs para mostrar la riqueza cultural y gastronómica de la capital catalana.

Los diferentes representantes de la feria han elogiado el papel de Barcelona como ciudad invitada en una edición que celebra su diversidad creativa.

El 'panot' más dulce: el homenaje gastronómico de Ton Cortés

El maestro panadero Tonatiuh Cortés, del establecimiento Suca’l y ganador al mejor panettone del mundo en 2024, ha elaborado una creación única: un 'brioche' con forma de 'panot' -la flor típica dibujada en las baldosas de las calles de Barcelona-, relleno de chocolate y hecho con masa madre.

Un dulce que, como destacan en la feria, “une México y Barcelona en un solo mordisco”.

En un vídeo de Instagram, Cortés explica que el relleno combina “una pasta de cacao, aceite y sal”, una mezcla dulce y salada que ofrece el equilibrio perfecto.

La masa madre es otro de los secretos: está aromatizada con vainilla de México y fermentada durante un largo tiempo.

Moldes personalizados para un símbolo barcelonés

Para conseguir la icónica forma del 'panot', el chef ha señalado que tuvieron que crear moldespersonalizados” y rellenarlos con la masa del 'brioche'.

El relleno de chocolate, aceite y sal se inyecta con una manga pastelera “a través de pequeños agujeros en la parte trasera”, para no dañar la silueta del 'panot'.

Éxito entre los invitados… y futuro incierto en Barcelona

El 'panot' dulce se ha repartido entre los invitados durante el almuerzo inaugural y ha sido un auténtico éxito.

Sin embargo, aún no se sabe si este dulce especial llegará también a Barcelona, a la pastelería Suca'l de Cortés, para que el público barcelonés pueda disfrutarlo.

Por ahora, el 'panot' más dulce se queda como uno de los grandes protagonistas del arranque de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

