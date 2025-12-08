El Hospi y el centro comercial Gran Via 2 sellan un acuerdo de patrocinio para "fortalecer" el tejido social de L’Hospitalet

El Centre d’Esports L’Hospitalet, el Hospi, y el centro comercial Gran Via 2, ubicado también en la ciudad, han llegado a un acuerdo de patrocinio con el objetivo de "impulsar el crecimiento, el bienestar y el orgullo de pertenencia de L’Hospitalet de Llobregat". En un comunicado, el CE L'Hospitalet remarca que esta colaboración nace del "compromiso compartido de ambas entidades con los valores que caracterizan la ciudad: el esfuerzo, la proximidad, la convivencia y el impulso a la vida comunitaria". Tanto el club como el centro comercial consideran "esencial" apoyar iniciativas que generen un impacto positivo en la ciudadanía y fomenten "un entorno más dinámico, activo y cohesionado".

El contrato de patrocinio se firmó el pasado viernes 5 de diciembre en el estadio del Hospi. “Es un acuerdo muy importante para nosotros, ya que vamos de la mano de una de las empresas más importantes de nuestra ciudad y un motor económico de L’Hospitalet”, sostuvo el presidente del club deportivo, Antoni Garcia.

Así, gracias a este acuerdo, el Hospi explica que el Gran Via 2 se convierte en uno de los principales apoyos del CE L’Hospitalet, "reforzando su apuesta por el deporte local, la juventud y los proyectos que contribuyen al desarrollo social del municipio". Por su parte, el club incorpora a su estructura un socio que "comparte la visión y la ambición de construir una ciudad de oportunidades, bienestar y crecimiento sostenible".

Rafael Gargallo, director de márquetin de Gran Via 2, hizo referencia a ese sentimiento de pertenencia con la ciudad y dio algunos detalles sobre qué le motivaba en este acuerdo: “Desde Gran Via 2 queremos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, para acompañar en el camino y estar aquí ahora, pero también más adelante”. De este modo, ambas instituciones celebran este paso adelante, "convencidas de que la colaboración contribuirá a seguir fortaleciendo el tejido social y deportivo de L’Hospitalet", y a ofrecer nuevas experiencias y beneficios tanto a los aficionados como a todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

Sociedad Anónima

El club y el Ayuntamiento de L'Hospitalet se encuentran sumergidos en negociaciones para llevar a cabo una cesión del estadio para el CE L'Hospitalet. "Estamos trabajando y esperamos que en los próximos meses podamos llegar a un acuerdo. Hay voluntad, lo estamos terminando de cerrar", apuntaba hace poco más de un mes Antoni Garcia.

Esta cesión se estudia, a la vez que el Centre d'Esports L'Hospitalet ha dado ya los primeros pasos para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El club acarrea una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros y la idea es que la transformación en SAD permita un saneamiento de las cuentas. Además, también es uno de los requisitos para poder disputar las principales competiciones del fútbol español, el objetivo que encaran los responsables del nuevo proyecto para el Hospi.

Precisamente, el club celebrará una asamblea ordinaria el próximo 16 de diciembre en la que se deberá aprobar el cierre económico de la temporada pasada, el presupuesto de la actual y se actualizará a los socios sobre la situación del proceso de transformación en SAD.