Feria Infantil de Navidad Cornellà 2026: cuándo se celebra y a qué hora abre

El salón lúdico y educativo de Fira de Cornellà volverá a convertirse en el espacio ideal para que los niños y niñas de entre 3 y 12 años disfruten al máximo de las vacaciones navideñas. La Feria Infantil de Navidad regresa un año más a Fira de Cornellà para "ofrecer diversión, aprendizaje y entretenimiento a los más pequeños de la casa", explica la propia organización en un comunicado.

"Con una amplia variedad de actividades, talleres educativos, atracciones y espectáculos pensados para niños y niñas de entre 3 y 12 años, el evento se consolida como una cita imprescindible para disfrutar del espíritu navideño en un entorno seguro y familiar", explica. El salón abrirá sus puertas los días 17, 18 y 19 de diciembre únicamente para escuelas que han reservado su visita.

A partir del 20 de diciembre se abrirá a todo el público hasta el día 31, a excepción de los días 25 y 26 de diciembre, que permanecerá cerrada. Durante estos días, las familias podrán adentrarse en un espacio lleno de juegos, propuestas culturales y zonas temáticas donde la creatividad y la imaginación serán las grandes protagonistas.

Talleres educativos

La feria, diseñada para combinar ocio y educación, quiere "fomentar valores como la convivencia, la cooperación y el descubrimiento a través de experiencias lúdicas pensadas para todas las edades". Este es el propósito de la gran variedad de talleres que se ofrecen en la Feria Infantil de Cornellà: maquillaje, manualidades, pulseras, construcciones e incluso un taller de medio ambiente, cuyo objetivo es sensibilizar a los pequeños visitantes sobre la importancia de cuidar el planeta y fomentar hábitos sostenibles en la vida cotidiana.

Una de las propuestas "más atractivas" es el taller impartido por agentes de la Guardia Urbana de Cornellà. Durante la actividad, los niños pueden ver de cerca las motos de la policía y conocer algunos aspectos de su día a día.

Atracciones de feria y castillos hinchables

Además, la Feria Infantil de Navidad contará con castillos hinchables, camas elásticas y atracciones típicas de feria, diseñadas para que los más pequeños disfruten de momentos de diversión y emoción. Los niños podrán explorar un espacio donde el juego y la aventura son los protagonistas, combinando actividades lúdicas con la seguridad y el confort que caracterizan el evento.

Por otra parte, la feria también ofrece un espacio destinado a disciplinas deportivas, con carpas dedicadas al fútbol, rocódromos y otras actividades que fomentan la práctica deportiva, la coordinación y el trabajo en equipo. Estas propuestas permiten a los niños descubrir nuevas aficiones y desarrollar habilidades físicas mientras se divierten.

La Feria Infantil de Navidad también dispone de un espacio dedicado a la ludoteca, pensado especialmente para los más pequeños y para aquellos visitantes que necesitan actividades más relajadas, ya vengan solos o acompañados por hermanos mayores que disfrutan de otras propuestas. En la ludoteca, los niños podrán participar en "juegos simbólicos", explorar el rincón de disfraces y jugar con sus familias, fomentando la creatividad, la imaginación y los vínculos familiares.

Precios

"La Feria Infantil de Navidad está pensada para ser asequible para todas las familias, con diferentes opciones de entrada", remarca la organización. La entrada sólo es de pago para los niños a los que va dirigida la actividad, es decir, de 3 a 12 años; el resto de personas, incluidos los adultos, no pagan. Además, existen tarifas especiales según el número de niños que visitan la feria: se pueden combinar entradas para uno, dos o tres niños, y a partir de ahí se pueden crear las combinaciones que mejor se adapten a cada familia, facilitando así que todos puedan disfrutar de la experiencia de una forma más económica.

El horario general será de 11 h a 20 h, excepto los días 24 y 31 de diciembre, en que abrirá de 11 h a 17 h. Es obligatorio que los menores asistan acompañados de adultos. La entrada tiene un coste de ocho euros para un adulto acompañado por un menor de entre 3 y 12 años; 14 euros para un adulto acompañado por dos menores de la misma franja de edad, y 18 euros para un adulto acompañado por tres menores.