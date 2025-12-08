Barcelona otorga ayudas de hasta 30.000 euros para revitalizar el comercio de proximidad

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha puesto en marcha la novena edición de las subvenciones 'Impulsem el que fas', reforzando su "compromiso con el tejido económico local y el comercio de proximidad". Con un presupuesto total de 2,25 millones de euros, estas ayudas están diseñadas para incentivar el comercio de proximidad, generar empleo de calidad e impulsar los sectores estratégicos de la ciudad.

En esta convocatoria, la cantidad destinada a las iniciativas seleccionadas oscila entre los 8.000 y los 30.000 euros, dependiendo de la modalidad de cada proyecto. De las 564 solicitudes recibidas en total, 199 han sido finalmente aprobadas.

Una parte fundamental de esta edición es la atención puesta en la reactivación de los locales comerciales vacíos y la diversificación de la economía de proximidad. Las ayudas de 2025 permitirán la apertura de 38 nuevos negocios de economía de proximidad. Nueve de estos nuevos negocios se instalarán en locales municipales y tres estarán ubicados en Zonas de Gran Afluencia (EGA).

La subvención se estructura en ocho modalidades, destacando varias directamente vinculadas al comercio físico y la actividad económica territorial: actividad económica en locales en planta baja vacíos y paradas de mercado (13,1% de las solicitudes aprobadas); actividad económica en locales municipales en planta baja (4,5% de las aprobaciones); y diversificación económica y protección a los comercios y servicios de proximidad en EGA (9,5% de los proyectos seleccionados).

La modalidad para la instalación de actividad económica en locales vacíos, activa entre 2020 y 2023, permitió la apertura de 148 nuevos negocios. "Estos proyectos han demostrado una robusta supervivencia, con un índice del 77,7%, notablemente superior al promedio español del 54,5%, siendo el sector comercio el principal receptor de estas ayudas", explica un comunicado municipal.

Impacto social y empleo de calidad

Más allá del comercio, el programa se alinea con la meta de impulsar la competitividad y generar empleo de calidad. La tenienta de alcaldía de Derechos Sociales y Promoción Económica, Raquel Gil, ha subrayado que los proyectos elegidos "contribuirán a reforzar el comercio y los servicios de proximidad, y a generar ocupación de calidad para colectivos en situación de vulnerabilidad".

El fomento del empleo de calidad al territorio, que supuso el 13,6% de las solicitudes aprobadas, apoyará a 29 entidades para mejorar la empleabilidad de grupos prioritarios como personas en proceso migratorio, menores de 30 años, mayores de 50 en paro de larga duración y mujeres. Estas acciones se concentrarán en los seis distritos con indicadores socioeconómicos prioritarios: Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Horta-Guinardó.

En el ámbito de la alimentación sostenible y el consumo responsable, las ayudas darán apoyo financiero a 27 organizaciones. Además, se han aprobado iniciativas para el impulso del talento femenino mediante la modalidad 'Dones Lidera', que asistirá a 20 entidades que acompañarán el desarrollo profesional y los proyectos de emprendimiento liderados por mujeres. Desde su creación en 2017, la convocatoria 'Impulsem el que fas' ha financiado más de 1.400 proyectos a lo largo de nueve ediciones, utilizando un presupuesto total de 24,7 millones de euros.