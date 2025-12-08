La aparición de ‘narcolocales’ a pie de calle inquieta en el Gòtic: “No nos dejan vivir con tranquilidad”

No son nuevas las quejas por suciedad, incivismo y sordidez en la plaza Vila de Madrid, en la parte alta del Gòtic y a medio camino entre la Rambla y Portal de l’Àngel. No obstante, el malestar se ha agravado en los últimos meses, a causa del trasiego que han atraído dos bajos en el entorno de ese punto céntrico de Barcelona. Los vecinos los definen como ‘narcolocales’, a semejanza de los ‘narcopisos’, en los que se vende y se consume droga.

"Son el epicentro de gran parte de los problemas en Vila de Madrid y su contorno", señala la asociación Xarxa Veïnal Gòtic, inquieta por que el fenómeno pueda extenderse a más negocios cerrados. Ambos habitáculos -uno ya clausurado por la policía hace apenas un mes y el otro aún activo- han irradiado molestias a la plaza y los alrededores, alerta la entidad: "Los usuarios provocan peleas y situaciones que no nos dejan vivir con tranquilidad".

“Da mucha inseguridad: gente pinchándose en la plaza y los aledaños, problemas entre ellos por la compra de droga… Parece que la zona se esté ‘ravalizando’”, compara un residente de ese lugar del casco histórico de Barcelona. Sostiene que el tramo -en medio del meollo del turismo y las compras navideñas en Ciutat Vella- “ha empeorado mucho” al aflorar el trapicheo en antiguos comercios abandonados: “Con que haya un ‘narcolocal’, el panorama cambia por completo. Antes había unos chicos que venían aquí a dormir y vender cuatro chinas, pero ahora el problema es más fuerte: está sucio, lo que llama a más suciedad, y es gente mucho más chunga, más difícil de tratar. Ahora escucho a gente chillar ‘dame mi dinero’ y cosas así. El otro día se pelearon por la noche y una chica lloraba a moco tendido dentro. Se oían lloros y gritos”.

El local señalado como problemático por la presunta venta de droga, en el barrio Gòtic de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Necrópolis cerrada

Vila de Madrid es un imán de viajeros y alumnos por los vestigios de la necrópolis romana que conserva, visibles bajo la plaza. La Xarxa Veïnal Gòtic aboga por que la persiana que impide el paso a la vía sepulcral y el museo que contiene en su interior se abran a diario. Ahora solo resultan accesibles a ciertas horas de los martes y los domingos.

El colectivo, junto a otros asociaciones, plantea desde hace tres años que se aliñe una programación regular de actividades culturales y recreativas en la plaza para poner fin a la espiral decadente. El distrito de Ciutat Vella responde que trabaja con entidades como el Ateneu Barcelonès para que la propuesta se haga realidad. “Todo ello traería movimiento a Vila de Madrid, potenciaría que los vecinos pasaran por ella y evitaría que la parte baja fuera un escondrijo de droga y jeringuillas”, defiende la Xarxa Veïnal Gòtic, que desgrana los estorbos que ahora se acumulan: “Por la noche, hay personas que entran en los jardines interiores, se quedan a dormir, se drogan, se consume alcohol al lado de la zona de juegos...”.

El supuesto 'narcolocal' ya desmantelado en las inmediaciones de la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Una mañana de la semana pasada, cinco latas de cerveza arrojadas desde el mirador que se asoma sobre las tumbas envolvían una de las primitivas sepulturas. Además, un hombre permanecía tendido y descompuesto en los escalones que descienden al cementerio de la Barcelona primigenia. A la misma hora, la Guardia Urbana acudió a desalojar a una persona que dormía en el hueco de la escalera de un edificio de la calle Francesc Pujols. A su vez, varias personas merodeaban por el establecimiento denunciado.

“El ‘narcolocal’ potencia actividades disruptivas de robos, suciedad y actitudes que van más allá de lo permisible”, advierte la Xarxa Veïnal Gòtic. Consultado sobre ese foco de desasosiego, el gobierno municipal responde que no puede confirmar ni desmentir investigaciones policiales en curso. “Cuando detectamos este tipo de actividad, lo que se hace es actuar policialmente”, afirma. Destaca que 11 puntos de venta de estupefacientes se desarticularon en un macrooperación en el Raval el mes pasado. Barcelona registra 51 narcopisos desmantelados y 72 detenidos en ellos en lo que va de año, aparte de 11 arrestados en siete asociaciones cannábicas de Ciutat Vella, según datos del consistorio.

Las tumbas de la necrópolis romana de la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Tentativas de robo

Testigos del extremo norte del Gòtic detallan escenas que los desazonan. "Hará dos meses, un día sobre las nueve y media de la mañana, había una chica pinchándose delante de la peluquería, en una zona donde vienen escuelas y turistas cada día”, lamenta una mujer instalada desde hace décadas en ese trecho del barrio. “Hace más de 30 años que estoy aquí y nunca había visto una situación tan deplorable: en invierno, cuando oscurece, nunca había salido con miedo a la calle y ahora voy con mucho cuidado”, confiesa.

También apunta al local que genera preocupación y quienes lo frecuentan. “Es constante que entren y salgan y se pongan a fumar o pincharse en cualquier rincón -observa-. Una mujer amenazó a unas trabajadoras y sacó un cuchillo. Un vigilante la pudo reducir y esposar. Hay gritos, broncas, suciedad… Hace unos días, había una chica medio colocada, gritando y montando un espectáculo. Los Mossos tuvieron que venir. Los fines de semana tenemos que llamarlos por mal ambiente, gritos y sensación de inseguridad”.

“Vienen muy nerviosos porque les falta una moneda y la piden a los clientes, parece ser que con tres euros pueden dar una calada”, comentan en un negocio del entorno. “A veces se sientan aquí y se medio esconden o vienen corriendo y se acaban la bebida que la gente deja… Hubo una bronca grande hace unos días y media terraza se levantó a separar a los que se peleaban”, completan.

Una valla cubre un tramo de barandilla pendiente de reponer junto a una terraza en la plaza Vila de Madrid, en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

“No da un solo problema, sino todos los relacionados con el tráfico de droga”, explican en otro establecimiento. “Ayer nos intentaron robar dos veces -concretan-. Cada dos por tres, vienen pidiendo un cigarro o una moneda, intentan robar para comprar. Una vez, salió una chica pidiendo auxilio, decía que la habían violado. Le pegaron delante de mí y llamé a la policía. A veces, los clientes se han levantado y se han ido. También nos hemos encontrado jeringuillas delante del local”.

La Xarxa Veïnal Gòtic aboga por una reforma integral de la plaza Vila de Madrid. “Pero hay que actuar de forma inmediata en los problemas que más preocupan, que son los de incivismo e inseguridad”, subraya la asociación. Pide más parejas fijas de guardia urbana contra el incivismo, entre otras medidas para las que urge respuesta al ayuntamiento.

Pone como ejemplo dos cristales reventados en la barandilla del piso superior de la plaza. El contrato para sustituir la baranda quedó desierto al no pujar ninguna empresa interesada en hacerse con el encargo. Sendas vallas de obra tapan los boquetes junto a la terraza de un bar. “El único compromiso que se adquirió en mayo pasado es que los vidrios se cambiarían, pero no se ha cumplido. Es la prueba más evidente de que no se actúa”, critica la entidad.