La Audiencia de Barcelona juzgará en 2026 tres piezas del 'cas Mercuri' de corrupción en Sabadell

El caso de corrupción política más complejo y extenso de Sabadell (Vallès Occidental), conocido como el 'cas Mercuri', vivirá un momento decisivo en 2026, cuando se celebren tres de los juicios más relacionados con esta macrocausa, que abarca múltiples piezas separadas. Entre enero y julio de 2026, el Tribunal de la Audiencia de Barcelona será el escenario de los juicios correspondientes a las prácticas irregulares en varios organismos y entidades vinculadas al entorno político de la ciudad.

A partir del 19 de enero y hasta el 6 de febrero de 2026, se juzgará la pieza 25, relacionada con la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), que involucra a varios ex altos cargos del ámbito político local. En marzo, del 9 al 19, será el turno de la pieza 21, que tiene como epicentro a Sitjas Motor, una empresa vinculada a la presunta falsificación de documentos, tráfico de influencias y prevaricación. Finalmente, entre el 22 de junio y el 7 de julio, se llevará a cabo el juicio de la pieza 31, sobre el Consorci de Residus del Vallès Occidental, en la que se investigan irregularidades en la contratación de personal afín al PSC.

El caso Mercuri, que ha estado marcado por su complejidad y la extensión de sus investigaciones, ha desencadenado un profundo malestar en la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ha denunciado en varias ocasiones la lentitud de los trámites judiciales y la dilatación de las fechas de los juicios.

Malversación y fondos públicos

El juicio más inmediato será el de la FMC, cuyo presidente en ese momento, el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, será uno de los principales acusados. Se le acusa de malversación de fondos públicos por presuntamente utilizar dinero de la federación para gastos personales como comidas, viajes en avión a un congreso del PSOE en Sevilla, e incluso para el pago de combustible de su vehículo particular. Junto a Bustos, se sentarán en el banquillo su esposa, Montse Costa, quien era asesora de comunicación de la FMC, y otros implicados como el entonces secretario de la FMC, Adolfo Moreno, y José Antonio Cabanillas, director de la Fundación ACSAR.

Los acusados enfrentan penas que van desde los 2 años y un mes de prisión, hasta varios años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Además, se les reclama la devolución de los 24.000 euros de subvención que se habrían otorgado de manera ilícita a la Fundación ACSAR, así como una indemnización a la propia FMC por los gastos indebidos.

El 'cas Sitjas Motor'

El siguiente juicio relevante será el de la pieza 21, donde se analizarán los delitos cometidos en el marco de la empresa Sitjas Motor. En este caso, el principal acusado es Melquiades Garrido, empresario del sector de la construcción y presidente del Gremi de Constructors d'Obres de Sabadell. Garrido, que también es tío del exalcalde Bustos, se enfrenta a una condena de tres años de prisión y una multa de 28.000 euros. A su lado, otros implicados, como Antoni Sitjas y varios trabajadores y responsables municipales, se enfrentarán a penas de prisión e inhabilitación por sus presuntos actos de falsedad documental y tráfico de influencias.

Finalmente, en el juicio correspondiente a la pieza 31, se abordarán las irregularidades en la contratación de personal dentro del Consorci de Residus del Vallès Occidental. En este caso, Bustos se enfrenta a una acusación particularmente grave, con penas de hasta ocho años de prisión, más 12 años de inhabilitación y una multa económica significativa. Otros implicados, como su hermano Paco Bustos, también exconcejal, se enfrentan a condenas que incluyen prisión e inhabilitación.