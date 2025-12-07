Empiezan las obras para rehabilitar el exterior del Castell dels Tres Dragons, en el parque de la Ciutadella

Las obras de rehabilitación del exterior del Castell dels Tres Dragons, en el parque de la Ciutadella de Barcelona, han arrancado con un coste estimado de 8 millones de euros y con la previsión de que finalicen durante el primer trimestre de 2027. Los trabajos consisten en restaurar las fachadas, la zona porticada de la planta baja, los dos arcos interiores centrales, las cubiertas, las grandes balconadas de la primera planta y las escaleras exteriores.

También se llevarán a cabo mejoras energéticas y se adecuará el espacio exterior inmediato para facilitar el acceso. La rehabilitación de este edificio singular se enmarca en el proyecto de la Ciutadella del Coneixement, que debe convertir el parque y su entorno en un nodo de transmisión científica, según indica el Ayuntamiento.

Una vez terminada la rehabilitación del exterior del Castell dels Tres Dragons, se transformará el interior para convertirlo en un equipamiento dinámico, abierto al público y dedicado a acercar la cultura científica a la ciudadanía, como una de las sedes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

La idea es que el castillo, junto con el resto de edificios patrimoniales de la Ciutadella —el Hivernacle, el Centre Martorell d’Exposicions y el Umbracle— funcionen como puerta de entrada al futuro complejo y sean espacios de transmisión y divulgación del conocimiento que se genere en áreas de investigación como el antiguo Mercat del Peix, que acogerá tres edificios dedicados a la biomedicina, la biodiversidad y el bienestar de la sociedad, o el edificio de biociencias que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) levantará en la parcela del antiguo Parque Móvil del Estado.

El Castell dels Tres Dragons, un edificio proyectado por Lluís Domènech i Montaner con motivo de la Exposición de 1888, permanece cerrado al público desde 2011 y es la sede científica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Para facilitar el inicio de las obras en el exterior, durante las últimas semanas se ha trasladado al museo del Fòrum la colección de vertebrados y la colección de artrópodos que custodiaba el castillo, y se ha reubicado en las plantas inferiores del equipamiento la colección de invertebrados no artrópodos.

Paralelamente, y también en el marco del proyecto de la Ciutadella del Coneixement, la Comisión de Gobierno del consistorio ha concedido la licencia de obras para levantar el edificio del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Ciutadella, dedicado a la medicina de precisión, que será el principal de los tres centros de investigación que se construirán en el ámbito del antiguo Mercat del Peix. Las obras comenzarán en marzo y se alargarán durante dos años. Está previsto que el nuevo edificio entre en funcionamiento en 2028.