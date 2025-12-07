Un emblemático negocio de turrones de Portal de l'Àngel cierra una de sus tiendas

El histórico negocio de Barcelona Planelles Donat, que lideran ahora la quinta y sexta generación de la familia, prepara su enésima Navidad en el centro de Barceona. Aunqur preparó en febrero una de sus tres tiendas ubicadas en Portal de l'Àngel, concretamente la del número 7, mantiene las ubicadas en los números 25 y 27 y también la de la calle Cucurulla.

Esta empresa fundada en Barcelona en 1954 con las unión de las familias Planelles y Donat se ha convertido en uno de los imprescindibles en la ciudad. Con tienda de turrones y heladería en Portal de l'Àngel desde 1927 -pero antes en Trafalgar- este negocio es especialmente recordado por estas fechas, ya que el producto estrella es, sin duda, sus turrones artesanales.

Planelles Donat, maestros en la materia desde hace seis generaciones. Ellos no abogan por la creatividad ni la innovación, pero sí por este 'savoir-faire' que siempre les ha caracterizado y por el empleo de la mejor materia prima. Tienen los típicos turrones blandos y duros de Jijona, Alicante, a la piedra, yema y mazapán, pero también recetas con base de chocolate. A eso se suman tres opciones sin azúcar: los de almendras blando y duro, y el de chocolate con almendras.

Pero más allá del chocolate, también destacan por su horchata natural: consistente, sin exceso de azúcar, sin conservantes, con la auténtica chufa valenciana como única vedette. Un producto que llevan elaborando desde 1927 y que es un gran aliciente en los meses de verano, cuando también preparan helados.