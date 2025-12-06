Los Mossos solo multarán a reincidentes que incumplan las restricciones por la peste porcina

Los Mossos d’Esquadra solo sancionarán a quienes reincidan de forma clara y sostenida en el incumplimiento de las restricciones por el brote de Peste Porcina Africana (PPA), según explica a este diario el intendente Francesc Parra, responsable de Mossos d'Esquadra al CECAT, que insiste en que la voluntad del cuerpo es mantener el diálogo, la información y la disuasión antes que recurrir a la vía punitiva.

El dispositivo policial, formado por un millar de agentes de Mossos, policías locales, Bombers y otros cuerpos que integran el denominado “grup d’ordre”, se ha desplegado desde este sábado en 79 puntos de control, tanto fijos como móviles, para asegurar el cumplimiento del perímetro de 20 kilómetros donde se detectaron los primeros animales contaminados. La nueva resolución del Departament d’Acció Climàtica amplía a 91 los municipios afectados: 12 en zona de alto riesgo, situada en el primer anillo cercano a explotaciones porcinas, y el resto en zona de vigilancia o bajo riesgo.

En toda esta área queda prohibido el acceso al medio natural —bosques, riberas, parques y caminos no habilitados— con el objetivo de frenar la propagación de un virus altamente contaminante para el jabalí y el cerdo doméstico, aunque sin afectación para la población humana. Las restricciones, inicialmente previstas para una semana, se mantendrán hasta el día 14, con la previsión de poder iniciar una apertura gradual el día 15 si la situación evoluciona favorablemente. Parra subraya que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente ni infracción grave, aunque asegura que sí se ha levantado ya una acta.

“Si alguien insiste en incumplir, levantaremos un acta y lo pondremos en conocimiento del departamento competente, que analizará la conducta. Pero no es nuestra voluntad sancionar”, señala, destacando que la ciudadanía está mostrando un comportamiento “ejemplar”. Pese al veto general al entorno natural, existen excepciones, especialmente en actividades en interiores o para acceder a restaurantes y establecimientos dentro del perímetro, siempre utilizando las vías habilitadas —carreteras y caminos abiertos— y no atravesando zonas cerradas.

Durante la noche se han localizado algunos jabalíes muertos que, según Parra, corresponden a atropellos y no a nuevos contagios, lo que confirmaría que el brote permanece contenido. “En principio, está dentro de los dos radis y no se prevé ampliar a un tercer anillo”, asegura.

Nuevo grupo de investigación

Respecto al origen del brote, el intendente confirma que Mossos d’Esquadra y Guardia Civil han creado un equipo conjunto de investigación con unidades especializadas de ambos cuerpos. De momento, la investigación se encuentra en una fase inicial, sin novedades más allá de la constatación de que el virus detectado en Cerdanyola presenta similitudes con cepas utilizadas en infecciones experimentales en laboratorios de referencia europeos. “El grupo está constituido, hay contactos y trabajo conjunto, pero hoy por hoy no podemos manifestar nada en un sentido ni en otro”, concluye Parra.