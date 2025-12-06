Cortes en la L2 y L4 del metro de Barcelona este puente de diciembre: estaciones afectadas y alternativas al transporte

Durante este puente de diciembre, en el metro de Barcelona se llevarán a cabo obras en las líneas L4 y L2. Los trabajos, ejecutados por el Departament de Territorio de la Generalitat, consisten en la renovación de la señalización en la línea amarilla (L2) y la mejora de la accesibilidad en la estación de Clot de la línea morada (L2).

Afectaciones en la L4

Del 6 al 8 de diciembre, se suspende parcialmente el servicio de la L4, con un corte de la circulación de trenes en las estaciones que se encuentran entre las paradas de Passeig de Gràcia y La Pau.

Durante estos tres días, el tramo afectado permanecerá cerrado, aunque la estación de Passeig de Gràcia mantendrá un andén operativo en dirección Trinitat Nova, ya que entre estas dos estaciones el metro sí circulará con normalidad.

Corte en la L4 del 6 al 8 de diciembre de 2025 / TMB

El lunes 8 de diciembre por la mañana, el tramo afectado se ampliará dos estaciones más, afectando también a las paradas de Girona y Verdaguer, por lo que esa mañana el corte será desde la estación de La Pau hasta Verdaguer.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de este corte se debe a la renovación de la señalización, cuyo objetivo es mejorar la frecuencia de los trenes y reducir incidencias en el futuro. La actuación también incluye la puesta en servicio del nuevo enclavamiento en la estación de Barceloneta y la instalación de un nuevo aparato de vía en Urquinaona. La Generalitat ejecutará este proyecto con un coste total de 62 millones de euros, financiados con fondos europeos.

Alternativas de transporte durante el corte en la L4

TMB recomienda como principal alternativa la propia red de metro, especialmente la línea L2, con enlaces en Passeig de Gràcia y La Pau, y la línea L1, con conexión en Urquinaona.

Además, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, TMB habilita un servicio especial de autobús que para en cada una de las estaciones afectadas, y que funciona durante todo el horario de servicio del metro. La frecuencia de paso de los autobuses es de aproximadamente 5 minutos en hora punta, con un máximo de 21 vehículos articulados en circulación.

Otras opciones de transporte son las siguientes líneas regulares de bus de TMB: V31 (Fòrum - Trinitat Vella), H16 (Pg. Zona Franca - Fòrum Campus Besòs), H14 (Paral·lel - Sant Adrià), V15 (Barceloneta - Av. Tibidabo), que circulan en tramos cercanos a las estaciones afectadas. También se pueden utilizar las líneas T4, T5 y T6 del Tram y la R2 de Rodalies.

Alternativas de transporte por el corte de la L4 / TMB

Afectaciones en la L2: obras en Clot

La estación de Clot de la L2 también está afectada durante el puente de diciembre debido a obras unas obras para construir un pasillo de acceso al ascensor que conectará el andén de la L1 con el andén de la L2.

Por ello, del 6 al 8 de diciembre, los trenes no paran en el andén de Clot de la L2 en dirección Badalona Pompeu Fabra.

Suspensión de la circulación en la estación de Clot de la L2 / TMB

Además, tras el cierre del servicio del viernes 5 de diciembre, desde la medianoche hasta las 2:00 de la madrugada, no hay circulación de trenes entre Sagrada Família y La Pau de la L2, con el fin de adecuar la zona de trabajo para los días posteriores.

Las obras de accesibilidad en la estación de Clot tendrán un coste de 7,1 millones de euros, financiados con fondos europeos.

Alternativas durante las obras en la L2

Para los usuarios afectados por la suspensión del servicio en el andén de Clot de la L2 en dirección Badalona Pompeu Fabra, TMB recomienda utilizar la línea L1 con enlace en Universitat o caminar hasta la estación de Encants, que es la siguiente de la misma línea L2.

Para la afectación entre Sagrada Família y La Pau durante la madrugada del viernes 5 de diciembre (de medianoche a las 2:00), se pueden utilizar las líneas de autobús nocturno N8 y N9 de Tugsal.

La previsión es que el martes 9 de diciembre, con el inicio del servicio a las 5:00 de la mañana, ambas líneas de metro vuelvan a operar con normalidad.