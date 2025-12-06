Entidades ecologistas de Catalunya exigen transparencia al Govern y rechazan la caza indiscriminada en Collserola

Transparencia en la gestión del brote de peste porcina africana (PPA) y rechazo a la caza indiscriminada en Collserola. Estas son las dos principales demandas que formulan la Asociación para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (ADENC) y diversas entidades ecologistas catalanas. Las organizaciones subrayan que no cuestionan la necesidad de actuar frente a la enfermedad, pero insisten en que las decisiones deben apoyarse en datos y en una información clara. Reclaman, además, que la gestión de la crisis no se centre únicamente en los jabalís ni en el parque natural, sino que tenga en cuenta el conjunto de factores implicados.

En su texto, ADENC y el resto de entidades critican que “el relato actual” alimenta la idea de que el foco de la enfermedad se encuentra en el interior del Parc Natural de la Serra de Collserola, algo que, a su juicio, “no está acreditado”. Consideran que, pese a ello, el mensaje que está calando es que el espacio natural protegido se ha convertido en el principal foco de riesgo y que “hay que exterminar los jabalís”. Esta interpretación, señalan, desvirtúa el sentido de las medidas adoptadas y refuerza una visión de los espacios naturales como “problema” más que como patrimonio a conservar.

Las organizaciones recuerdan que la conectividad de los hábitats de Collserola con otros espacios —agrícolas, forestales y periurbanos— es uno de los rasgos más evidentes del territorio. En este contexto, sostienen que las actuaciones preventivas se han diseñado para evitar que la PPA llegue a los jabalís que habitan dentro del parque y que la limitación de accesos responde precisamente a este objetivo de protección de la fauna y la biodiversidad, y no a la existencia probada de un foco en su interior.

ADENC y las demás entidades también cuestionan el énfasis en el supuesto “exceso de jabalís” y las decisiones para intensificar la caza como principal herramienta de control. Recuerdan que este tipo de medidas ya ha sido discutido en otros contextos y expresan su preocupación por que se conviertan en una respuesta casi "automática ante cualquier conflicto relacionado con la fauna salvaje". En la misma línea, critican la llamada a unidades del ejército español para intervenir en el territorio, por considerarla "poco compatible con el carácter de parque natural" y con las peticiones reiteradas, por parte de distintos colectivos, de evitar actividades militares en estos espacios.

A partir de este diagnóstico, las entidades ecologistas del Vallès reclaman que se esclarezca con rigor el foco del brote, evitando explicaciones simplistas como la del “bocadillo contaminado” y analizando también el entorno de los centros de investigación sobre peste porcina IRTA-CRESA —donde se han hallado jabalís muertos cerca de sus instalaciones—, incluida la gestión de purines, materiales y utensilios.

Piden, además, información transparente sobre las inspecciones al sector de la ganadería porcina industrial, las medidas de prevención aplicadas y los mecanismos de responsabilización en caso de fallos, así como revisar el uso de la caza indiscriminada y la participación del ejército en las medidas de contención en espacios naturales y evitar discursos que presenten a