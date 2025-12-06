Barcelona simplifica en un trámite anual la solicitud de ayudas para actividades extraescolares y de verano

A partir de enero de 2026, las familias de Barcelona podrán solicitar las ayudas municipales para las campañas de vacaciones de verano, actividades extraescolares deportivas y tardes educativas mediante un único trámite anual. Con este nuevo sistema impulsado por el ayuntamiento, el objetivo es simplificar los procesos administrativos y facilitar el acceso a las ayudas, evitando que las familias tengan que repetir gestiones cada vez que se abre una nueva convocatoria.

La iniciativa se enmarca en el Pla Fàcil, el plan municipal para hacer más ágiles y accesibles los trámites con la administración. Hasta ahora, las familias tenían que repetir el trámite por cada niño o joven y por cada actividad. Pero a partir del año que viene solo deberán presentar la documentación una vez al año para toda la unidad familiar, entre los meses de enero y febrero.

Recibirán un código que les permitirá gestionar todas las solicitudes de ayudas durante el resto del año, ya sean casales de verano, extraescolares deportivas o tardes educativas. Este nuevo modelo busca ser más claro, rápido y eficiente, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la experiencia de la ciudadanía.

Calendario de tramitación

Las familias deberán tramitar la solicitud del nivel de ayuda entre el 15 de enero y el 11 de febrero de 2026. Durante este periodo, deberán presentar toda la documentación necesaria para poder optar a las ayudas. El ayuntamiento subraya que presentar la solicitud antes o después de estas fechas no otorgará ningún tipo de prioridad, ya que todas las peticiones recibirán el mismo tratamiento, garantizando un proceso ágil y evitando saturaciones en el portal de trámites.

¿Cómo funciona?

Con este trámite único, que sólo estará disponible entre enero y febrero, el ayuntamiento asignará a cada familia el nivel de ayuda que le corresponda, válido para todas las campañas del año. Cada familia recibirá un código de identificación para cada niño o joven de la unidad de convivencia, que servirá para solicitar la ayuda en cualquier actividad de cada campaña: vacaciones de verano, extraescolares de tardes educativas o actividades deportivas.

La asignación del nivel de ayuda mantendrá las mismas características que hasta ahora, pudiendo cubrir hasta el 30%, 60% o 90% del coste de la actividad, en función de los ingresos de la unidad familiar.

Inscripción a las actividades

Una vez asignado el nivel de ayuda a la unidad familiar, la inscripción en las actividades seguirá el calendario habitual. El ayuntamiento notificará a las familias que hayan tramitado la ayuda, indicando el periodo de inscripción y recordando el código de cada niño o joven, junto con un enlace para facilitar la gestión.

Las inscripciones para las vacaciones de verano se realizarán entre abril y mayo de 2026, mientras que las de las actividades extraescolares deportivas y de tardes educativas tendrán lugar entre septiembre y octubre de 2026. En todos los casos, las familias solo deberán introducir su código y el de la actividad facilitado por la entidad organizadora.

El ayuntamiento calcula que, con el sistema de gestión actual, la suma de las tres campañas de ayudas genera cerca de 50.000 expedientes correspondientes a las solicitudes de 28.500 unidades de convivencia. La implantación del trámite único permitirá gestionar estas ayudas de forma más eficiente y optimizando recursos.