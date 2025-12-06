Barcelona invertirá 2,08 millones para convertir el acueducto de Can Cuiàs en una pasarela peatonal

El Ayuntamiento de Barcelona prevé iniciar en las próximas semanas la rehabilitación integral del acueducto de Can Cuiàs, en Ciutat Meridiana, para transformarlo en una pasarela peatonal que mejore la conexión con el barrio vecino de Can Cuiàs, en Montcada i Reixac. El proyecto, aprobado inicialmente por la comisión de Ggbierno y actualmente en información pública, cuenta con un presupuesto de 2,08 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses.

La intervención permitirá abrir por primera vez el paso por la parte superior del acueducto, hasta ahora inaccesible. La nueva conexión pretende resolver las dificultades de movilidad entre ambos barrios, separados por el desnivel del Torrent del Bosc Llarg. Actualmente, la opción más segura obliga a rodear el barranco y alarga de forma notable el recorrido diario de los vecinos. Con la pasarela, el Ayuntamiento busca garantizar un enlace directo y seguro, además de mejorar el entorno con nueva iluminación y espacios de estancia.

Bien Cultural de Interés Local

El acueducto, construido en 1860 y catalogado como Bien Cultural de Interés Local, forma parte del antiguo sistema de abastecimiento del Vallès. La estructura, de 106 metros de longitud y seis arcos de medio punto, mantiene en funcionamiento una conducción de agua en su parte superior, un uso que se conservará tras las obras.

Previsión del resultado final. / AB

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, destaca que la actuación da respuesta a una "reivindicación histórica" del vecindario. “Durante años han pedido una conexión segura y digna entre los dos barrios", ha afirmado. Según Marcé, la pasarela se suma a otras inversiones previstas en Ciutat Meridiana, como la renovación del campo de fútbol o la transformación de los centros educativos de la zona norte en institutos escuela, dentro de un paquete global de 7 millones de euros. "Es un conjunto de actuaciones que refuerza la cohesión urbana y social del barrio", ha subrayado.

Mejorar la accesibilidad

El proyecto plantea instalar sobre el acueducto una estructura metálica ligera que servirá de soporte para un pavimento de madera tratada y antideslizante. También se colocarán barandillas laterales e iluminación integrada. El diseño se ha elaborado teniendo en cuenta la protección patrimonial del acueducto y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de agua.

La intervención pretende resolver las limitaciones actuales del paso paralelo, donde las fuertes pendientes dificultan el tránsito, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Con la nueva pasarela, el consistorio confía en mejorar la accesibilidad y facilitar la vida cotidiana de los vecinos de ambos lados del límite municipal.