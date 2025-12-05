Los suicidios ya son la principal causa de muerte prematura en hombres en Barcelona

La prevención, la detección precoz y los tratamientos han reducido de manera significativa la mortalidad prematura por cáncer en Barcelona en ambos sexos, pero el mapa de las principales causas ha cambiado: el cáncer de mama sigue liderando en mujeres mientras que el suicidio pasa a ocupar el primer lugar en hombres. Son datos de 2023 -los más actualizados en el registro- publicados en el Informe de Salud 2024 de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Sobre este cambio en las muertes prematuras, el gerente de la ASPB, Joan Ramon Villalbí, ha argumentado en rueda de prensa junto a la concejal de Salud, Marta Villanueva, que no significa que el número de suicidios haya subido, sino que han bajado otras causas de mortalidad prematura. Por ejemplo, los accidentes de tráfico y las sobredosis. En 2023, hubo 103 suicidios en total, de los cuales 36 fueron mujeres y 67 hombres.

Según los datos de 2024 que ofrece el mismo informe, en la capital catalana se registraron 87 muertes por suicidio en la ciudad, de las cuales 38 eran mujeres. No obstante, la mortalidad por suicidio siguió siendo más alta entre los hombres, salvo en los menores de 18 años y en las personas mayores de 74, donde no se observaron diferencias por sexo o la frecuencia fue superior en mujeres.

El estudio también refleja importantes desigualdades territoriales. La tasa de suicidios ha sido mayor en los hombres entre 2010 y 2024 en el conjunto de la ciudad, con los distritos de Sants-Montjuïc y Ciutat Vella a la cabeza. En el caso de las mujeres, las tasas más elevadas se concentran en Les Corts, Gràcia y el Eixample.

En el caso del cáncer de mama, la detección precoz ha sido una herramienta clave. En Barcelona, el Programa de Detección Precoz se puso en marcha hace más de 25 años y ofrece mamografías cada dos años a mujeres de entre 50 y 69 años. En 2023, la participación fue del 50,4%, aunque superó el 60% en los barrios más desfavorecidos. La tasa de detección se situó en 4,8 casos por cada 1.000 mujeres participantes y la cobertura mínima conocida en la ciudad alcanzó el 66,8%.

29.500 casos de ansiedad

En la línea de la salud mental, otro de los hechos destacados que revela el informe es que la ansiedad y la depresión son los problemas más frecuentes diagnosticados en la Atención Primaria. En 2024 se registraron casi 29.500 nuevos casos de ansiedad: fueron más frecuentes en mujeres, personas jóvenes y en barrios de menor renta. Los nuevos casos de depresión fueron también más frecuentes en mujeres, pero aumentan con la edad. Se registraron cerca de 9.300 en 2024.

"Desde el ayuntamiento queremos poner foco en esta problemática, el bienestar emocional es un eje prioritario para nuestro gobierno", ha destacado Villanueva, que ha reinvindicado la labor con entidades y el servicio 'EstarB', puesto en marcha este 2025. También ha subrayado la importancia de la salud comunitaria, con más de 230 intervenciones el año pasado. "La salud empieza al lado de casa", ha dicho, señalando el trabajo conjunto con la Generalitat para ampliar los CAP en la ciudad.

Esperanza de vida "excelente"

Además, el análisis de la ASPB constata la recuperación de los principales indicadores de salud tras el impacto de la pandemia. En 2023, la esperanza de vida volvió a situarse en niveles muy similares a los de prepandemia, con 87,5 años en las mujeres y 82 años en los hombres. “La esperanza de vida en Barcelona es excelente”, ha subrayado Villalbí concretando que en la capital catalana nacen cada año 15.000 personas y se mueren 11.000.

La mejora de la calidad del aire es otro de los factores que empieza a tener un efecto claro en la salud de la población. La reducción de la contaminación ha contribuido a disminuir tanto las muertes como las enfermedades asociadas a la exposición a contaminantes. Un ejemplo especialmente relevante es el descenso de los casos de asma infantil atribuibles a la polución, que han caído un 28%: de unos 1.100 diagnósticos en el curso 2018-2019 se ha pasado a cerca de 800 en el periodo 2020-2024.

Las muertes vinculadas a la contaminación también han bajado un 32% y podrían reducirse aún más -hasta un 38% adicional- si se alcanzaran los límites legales de dióxido de nitrógeno fijados para 2030.