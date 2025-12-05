Renfe empieza a mostrar la circulación de trenes en tiempo real para reducir la incertidumbre entre los usuarios

Peor que el retraso de un tren es estar largo rato en el andén sin tener ninguna información sobre dónde se encuentra ni cuándo llegará, tal y como han denunciado en innumerables ocasiones los usuarios de Renfe en Catalunya. La operadora ha publicado ahora una web que muestra la circulación de todos los trenes de Rodalies en tiempo real, con el fin de reducir la incertidumbre y hasta la angustia que provoca muchas veces el servicio ferroviario en los viajeros.

La página https://tiempo-real.renfe.com muestra el mapa ferroviario de Rodalies en Catalunya incluyendo todas las estaciones y la ubicación exacta de los trenes. Clicando en cada tren, se abre una ventana en la que se indica el trayecto que realiza, la parada en la que se encuentra o la última que ha efectuado y la siguiente estación, detallando el tiempo que le queda en minutos y segundos para llegar hasta ella.

Información para planificadores

La publicación da respuesta a un compromiso de Renfe con las plataformas de usuarios en Catalunya. De un solo vistazo es posible descubrir si un tren circula puntual o con retraso y también cuál es el estado general de una línea. Esto es porque cada tren se acompaña de un punto con un color. Si es verde indica que circula con puntualidad. Un punto naranja ya alerta de que va con unos de cinco minutos de retraso. El rojo señala que la demora puede superar los 10 minutos, aunque aparecen algunos trenes también con el mismo color rojo que llegan a acumular esperas de más de una hora.

La operadora asegura que ofrece los datos actualizados cada 30 segundos también a través de otro dominio "Open Data" para que cualquier operador o plataforma pueda utilizarla, de modo que planificadores de ruta como Google Maps puedan mostrarla también por sus canales. Ya ha indicado que la integrará el Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal, que debe concentrar toda la información de la oferta de transporte de viajeros en un punto único en cada país de la Unión Europea.

Tren que circula con 32 minutos de retraso por la R4 en dirección Terrassa Estació del Nord. / El Periódico

Aplicaciones de los usuarios

Hasta ahora, la falta de información suficientemente fiable ha motivado la aparición de diversas aplicaciones que han desarrollado los propios usuarios de Rodalies, como 'Rodalinets, creada por un grupo de estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), o Puntual.cat, una evolución de Transporta'm, desarrollada por la plataforma Dignitat a les Vies en colaboración con Promoció del Transport Públic.

Por el momento, la información oficial sigue siendo incompleta, puesto que no incluye la circulación de trenes de Regionals, ni tampoco la Media Distancia, tal y como lamenta la plataforma Dignitat a les Vies. "Esperamos que los trenes de Regionals se incluyan próximamente", ha reclamado la portavoz, Anna Gómez.

Frecuencias distintas

Conocer el estado de la circulación en Regionals es especialmente útil, ya que, a diferencia de Rodalies —donde la frecuencia es elevada y siempre es posible esperar al siguiente tren—, en los servicios con menos trenes y mayores distancias las esperas pueden resultar mucho más largas y la incertidumbre para los usuarios, considerablemente mayor. A preguntas de este diario, Renfe ha respondido que está previsto incorporar a la web también el estado de la circulación del resto de los trenes durante el próximo año.

En un ejercicio de “transparencia”, Renfe ya empezó en octubre a publicar mensualmente estadísticas de puntualidad y, en noviembre, los datos sobre incidencias. No obstante, la información que maneja la operadora en Madrid y Catalunya sobre Rodalies muestra divergencias e incompatibilidades, tal y como pudo comprobar este diario y también ha detectado Dignitat a les Vies y su aplicación Puntual.cat. De aquí que los técnicos de la plataforma esperan reunirse próximamente con los de la operadora en Madrid y Catalunya, para dilucidar dónde se encuentran los errores e informar de forma más fiable a los usuarios.

Datos inconexos

Gómez cuestiona, por ejemplo, que un tren programado para las 8:00 que no llega hasta las 9:00, que debería constar con una hora de retraso, pueda contabilizarse como si fuera el tren programado para las 9:00 y, en consecuencia, pueda figurar como una circulación puntual. "Si vas a la estación a las 8:00 y finalmente el tren no pasa hasta las 9:00, está claro que el retraso es de una hora", resume la portavoz de Dignitat a les Vies.