Quince días para desalojar el gran asentamiento de Badalona: el Ayuntamiento ha recibido autorización judicial para entrar en el B9

El desalojo del mayor asentamiento informal de Catalunya ya tiene fecha. La jueza del Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona ha autorizado al Ayuntamiento de Badalona a desocupar el antiguo instituto B9 en un plazo de quince días. El inmueble es de titularidad municipal y está habitado por unas 400 personas, en su mayoría migrantes de origen subsahariano. La magistrada cierra así un largo proceso judicial en el que los representantes legales de los ocupantes han intentado frenar el desalojo alegando que no existe alternativa habitacional para los centenares de personas que malviven en el recinto desde el verano de 2023.

La jueza ha optado finalmente por aprobar el acuerdo de la Junta de Gobierno del consistorio badalonés del 3 de mayo de 2024, que pedía el desalojo. La resolución, firmada este jueves, adelantada por 'El País' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, asegura que el recinto se ha convertido en un "auténtico poblado de miseria" que "provoca una situación cada vez más descontrolada, con un elevado riesgo de problemas sociales, de salud y de convivencia (que fácilmente pueden derivar en violencia y criminalidad)".

El escrito "constata" la existencia de graves e inminentes riesgos para la salud y seguridad de los ocupantes, "fruto de la ocupación masiva del inmueble municipal", en referencia a "la insalubridad manifiesta y el riesgo de incendio por la modificación de la instalación eléctrica". Citan, entre otras situaciones, la "existencia de bombonas de butano que improvisan una cocina", la "muerte por apuñalamiento de un joven de 20 años" y el "brote de tuberculosis que ha afectado a diez personas", y que avanzó este medio en el mes de septiembre.

La jueza da un plazo de quince días hábiles para ejecutar la orden, que se tendrá que realizar "en horario diurno". Además, la magistrada señala que el "desalojo de eventuales personas ocupantes se lleve a cabo siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social". Asimismo, en la notificación consta que "no hay presencia de niños y mujeres permanente en el recinto.