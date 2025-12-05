Problemas respiratorios
Muere a los 88 años Silvestre Sánchez, propietario del reconocido restaurante 'Salamanca' de la Barceloneta
Establecido en Barcelona desde hace 60 años, llevaba un par de semanas ingresado por dificultades respiratorias
El empresario Silvestre Sánchez Sierra, propietario del conocido restaurante 'Salamanca' de la Barceloneta y fundador del desaparecido club Unión Deportiva Salamanca, ha muerto a los 88 años de edad por problemas respiratorios.
Establecido en Barcelona desde hace 60 años, donde regentaba varios restaurantes, -'Salamanca' y 'La Barca', llevaba varias semanas ingresado por estas dificultades respiratorias.
Sánchez Sierra (Aldearrodrigo (Salamanca), 1937), dedicó su vida al mundo empresarial, ligado sobre todo al sector de la restauración, que le llevó a obtener reconocimiento en la ciudad de Barcelona.
"Hoy nos ha dejado Silvestre Sánchez Sierra, empresario salmantino, alma del restaurante Salamanca de Barcelona y, sobre todo, amigo y colaborador cercano de nuestro club durante tantos años", ha escrito Salamanca UDS en la red social 'X'. "Su apoyo, su cariño por la Unión y su compromiso con Salamanca fueron siempre ejemplares.Gracias por todo, Silvestre. Tu legado seguirá unido a nosotros", han añadido.
"Fue uno de los mejores embajadores de la marca Salamanca dentro y fuera de nuestra tierra", ha dicho hoy el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, al trasladar sus condolencias a su familia y allegados.
