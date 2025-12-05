Muere a los 88 años Silvestre Sánchez, propietario del reconocido restaurante 'Salamanca' de la Barceloneta

El empresario Silvestre Sánchez Sierra, propietario del conocido restaurante 'Salamanca' de la Barceloneta y fundador del desaparecido club Unión Deportiva Salamanca, ha muerto a los 88 años de edad por problemas respiratorios.

Establecido en Barcelona desde hace 60 años, donde regentaba varios restaurantes, -'Salamanca' y 'La Barca', llevaba varias semanas ingresado por estas dificultades respiratorias.

Sánchez Sierra (Aldearrodrigo (Salamanca), 1937), dedicó su vida al mundo empresarial, ligado sobre todo al sector de la restauración, que le llevó a obtener reconocimiento en la ciudad de Barcelona.

"Hoy nos ha dejado Silvestre Sánchez Sierra, empresario salmantino, alma del restaurante Salamanca de Barcelona y, sobre todo, amigo y colaborador cercano de nuestro club durante tantos años", ha escrito Salamanca UDS en la red social 'X'. "Su apoyo, su cariño por la Unión y su compromiso con Salamanca fueron siempre ejemplares.Gracias por todo, Silvestre. Tu legado seguirá unido a nosotros", han añadido.

"Fue uno de los mejores embajadores de la marca Salamanca dentro y fuera de nuestra tierra", ha dicho hoy el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, al trasladar sus condolencias a su familia y allegados.