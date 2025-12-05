Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gobierno de Marta Farrés

Junts rompe el pacto con el PSC y deja el gobierno de Sabadell tras una ajustada votación interna

La decisión implica la renuncia inmediata de Lluís Matas a la tenencia de alcaldía de Promoción Económica y Proyección de Ciudad y el ejecutivo local queda con mayoría absoluta socialista

Clàudia Mas

Sabadell
Junts per Sabadell consumó este viernes su salida del gobierno municipal y dejó al ejecutivo de la alcaldesa Marta Farrés (PSC) sin sus hasta ahora socios nacionalistas. Los dos concejales del partido, Lluís Matas y Katia Botta, pasan a la oposición después de que la militancia aprobara, en una ajustada votación interna, romper el pacto de gobierno firmado en octubre de 2023. La consulta, celebrada hace unas semanas, se saldó con 31 votos a favor de abandonar el acuerdo y 26 en contra, un resultado que evidenció la fuerte división interna del espacio posconvergente en la ciudad.

La decisión implica la renuncia inmediata de Matas a la tenencia de alcaldía de Promoción Económica y Proyección de Ciudad y de Botta a la concejalía de Turismo y Proyección de Ciudad. El traspaso de carteras ya se ha puesto en marcha de forma coordinada entre el grupo municipal de Junts, la alcaldía y la dirección nacional del partido, que da así por concluido el experimento de cogobierno con el PSC en uno de los principales feudos socialistas del área metropolitana.

La marcha de los ediles llega después de semanas de tensión. Pese a que el resultado de la asamblea era vinculante, Matas y Botta habían expresado dudas sobre la conveniencia de abandonar el ejecutivo y habían mantenido abiertos otros escenarios, como continuar en el gobierno como concejales no adscritos o, incluso, desvincularse orgánicamente de Junts para preservar el pacto con Farrés. La legislación municipal permite que los concejales conserven el acta a título individual aunque rompan con la formación por la que fueron elegidos, lo que habría dejado a Junts sin representación directa en el pleno. Finalmente, los dos representantes han optado por alinearse con la dirección y descartar tanto la impugnación de la votación interna como la vía del transfuguismo, con el argumento de no agravar la fractura ya existente en la organización local.

La salida de Junts no pone en riesgo la gobernabilidad del Ayuntamiento: el PSC dispone de mayoría absoluta con 14 de los 27 concejales, de modo que el acuerdo con los posconvergentes tenía un carácter más político que aritmético y se interpretó en su momento como un gesto de complicidad entre los dos espacios.

