Detenido un joven en Terrassa por robar el Niño Jesús del pesebre

De nuevo, el pesebre de Navidad de Terrassa ha sido vandalizado. Este jueves por la tarde, la Policia Local del municipio ha detenido a un joven que acababa de robar la figura del Niño Jesús, que ha quedado muy dañada. Este hecho se suma a una larga lista de actos cometidos contra el Pesebre egarense en los últimos años. "Esto no es tradición, es incivismo", ha declarado el alcalde de Terrassa en una publicación en X.

Además, la tarima del pesebre ha quedado dañada y un gran hueco se abre en la estructura. La policía logró atrapar al ladrón tras una persecución por las calles del centro de la ciudad, ha informado el 'Diari de Terrassa'. Al lugar se desplazó incluso una dotación del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), aunque finalmente no fue necesaria su actuación. Acudieron porque en el transcurso de la persecución, el joven cayó al suelo cargando la figura.

Como resultado de los hechos, la imagen ha quedado mutilada. Se le ha desprendido una pierna y la corona, además de otros daños menores. Durante la mañana de este viernes, informa la prensa local, el Ayuntamiento ha estado arreglando la figura.

Si bien desde antes de 2020 el Nño Jesús acostumbraba a ser hurtado para después ser devuelto, aquel año, tras un primer robo y devolución de la figura, esta volvió a desaparecer. Más tarde también robaron la mula, San José y el buey. En 2023, un intento de vandalismo en el pesebre causó una acción policial la noche de Navidad. "Ya basta", ha demandado el alcalde Ballart. Pero no siempre se trata de robos, en 2024, miembros de la autodenominada XEME (Xerrameques, Energúmens, Mindundis i Estúpids), agregaron un segundo Niño Jesús al pesebre, que iba vestido con ropa de abrigo y una barretina.