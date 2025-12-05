Collserola y La Mola, cerradas este puente: prohibido ir a buscar el tió y hacer deporte por la peste porcina

Las tradicionales excursiones familiares al bosque de Collserola o a La Mola para ir a buscar el “tió” de Navidad tendrán que suspenderse este puente de diciembre debido a la propagación de la peste porcina africana (PPA). La Generalitat de Catalunya ha ampliado la prohibición de acceso al medio natural en 91 municipios, así como a los parques naturales de Collserola y Sant Llorenç del Munt i l’Obac, y ha reforzado la vigilancia para garantizar el cumplimiento de esta restricción de movilidad.

Este viernes, el Departament de Agricultura ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) las restricciones, que por ahora estarán vigentes hasta el 13 de diciembre. La medida afecta a parques naturales, márgenes de ríos, campos de cultivo y caminos fuera de los núcleos urbanos, y prohíbe actividades de ocio, forestales y cinegéticas.

Los Mossos d’Esquadra desplegarán este fin de semana un operativo para informar y controlar los accesos a las zonas restringidas. Según han informado desde el cuerpo policial, la prioridad será informar antes que sancionar, aunque quienes incumplan la norma se expondrán a posibles multas. Además, se han habilitado equipos de desinfección para vehículos, bicicletas y calzado para prevenir la propagación del virus.

Restricciones de movilidad por la peste porcina / LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

Carreras y tradiciones canceladas

La ampliación de la prohibición afecta directamente a numerosos ciudadanos. Durante este fin de semana largo, muchos tenían previsto realizar actividades en el medio natural metropolitano, como ir a buscar el tió de Navidad. Además, se han cancelado eventos deportivos como la 34ª Carrera CEC-Collserola, que estaba programada para el 14 de diciembre, así como la carrera de montaña 'La Neuronal'. La primera edición de la carrera solidaria 'Camins de Collserola', que se tenía que celebrar el pasado fin de semana, también fue suspendida.

La zona afectada se ha redefinido en torno al foco del brote detectado en Cerdanyola del Vallès. Se han establecido dos perímetros: una zona de alto riesgo, de seis kilómetros alrededor del foco, que abarca 12 municipios, y una zona de bajo riesgo de 20 kilómetros, que afecta a 79 municipios más. En ambos casos, se prohíbe el acceso al medio rural para actividades recreativas, mientras que las actividades económicas dentro de establecimientos vallados siguen permitidas bajo estrictas medidas de desinfección.

Asimismo, los Agentes Rurales han reforzado la señalización de los accesos a la zona restringida y han desplegado drones, unidades caninas, cámaras térmicas y equipos de geolocalización para monitorizar la situación. Hasta el momento, se han localizado 50 jabalíes muertos, 13 de ellos positivos en PPA, todos dentro del perímetro de control.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha pedido a la ciudadanía que respete las restricciones y que eviten desplazamientos innecesarios para evitar la expansión del virus.