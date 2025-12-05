Bioscope
Barcelona lanza un concurso internacional para diseñar el Bioscope, su nuevo centro de biodiversidad
El Zoo ha lanzado un concurso internacional para seleccionar arquitectos e ingenieros que den forma al proyecto
Barcelona acelera su gran transformación de su Zoo con el horizonte en 2030: así serán los nuevos espacios
Barcelona abrirá un acceso a la Ciutadella por la calle Wellington en primavera de 2027
El Zoo de Barcelona ha lanzado un concurso internacional de arquitectura para dar forma al Bioscope, su nuevo centro dedicado a los orígenes y la evolución de la vida en la Tierra. El objetivo es seleccionar un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros y especialistas en museística, biología o audiovisual para diseñar el espacio. Uno de los requisitos será que el edificio cumpla con la certificación ambiental BREEAM, tenga consumo energético casi nulo y garantice accesibilidad universal. Las candidaturas estarán abiertas hasta finales de enero, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona este viernes.
El Bioscope busca convertirse en un referente de conservación, investigación y educación ambiental. Contará con una inversión prevista de 18 millones de euros y su apertura se espera para el año 2030.
El centro ofrecerá un recorrido para que los visitantes aprendan sobre la historia de la vida mediante experiencias inmersivas, elementos museísticos y animales que han tenido un papel clave en la evolución. Combinará escenografías, recursos educativos y la presencia de especies como anfibios, peces, reptiles e invertebrados, muchas vinculadas a proyectos de conservación en los que participa el Zoo.
El edificio tendrá tres plantas, con 3.000 metros cuadrados interiores, y una zona exterior de más de 4.000 metros cuadrados. Se ubicará en la confluencia de las calles Wellington y Pujades, con acceso desde el interior del Zoo y otro independiente desde la calle. También contará con zona de restauración, salas de exposiciones temporales, sala de actos y tienda.
El proyecto incluirá parte del futuro Centro de Especies Amenazadas de la Mediterránea, en colaboración con la UICN, desde donde se coordinarán proyectos de conservación de especies como el tritón del Montseny, el sapillo balear, el fartet o la lagartija balear. Además, ofrecerá programas educativos para colegios, institutos y adultos, con la intención de fomentar la implicación ciudadana en la protección de la biodiversidad.
La primera teniente de alcaldía y presidenta de BSM, Laia Bonet, ha destacado la importancia del Bioscope en la transformación del Zoo de Barcelona: “Con este proyecto, los visitantes no serán solo espectadores, sino agentes activos en la protección de las especies y de la vida en nuestro planeta”.
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- Barcelona derribará un chalet de lujo de Pedralbes denunciado por un vecino
- Barcelona da luz verde a levantar 548 pisos públicos en la Fira y una constelación de equipamientos
- La caída del sistema de control de tráfico paraliza todos los trenes de Rodalies durante 10 minutos
- El plan de la Generalitat prevé eliminar a todos los jabalís en los seis kilómetros en torno al foco de peste porcina