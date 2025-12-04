Uber denuncia a Élite Taxi por "boicot" ante la Autoritat Catalana de la Competència

Uber ha denunciado a Élite Taxi y su líder, Tito Álvarez, ante la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) por practicar boicot. La multinacional considera que diversas acciones conllevan ese "boicot", como la prohibición por parte del sindicato de que los taxistas asociados puedan prestar servicios a través de plataformas.

También el llamamiento a un paro general de taxistas el 9 de diciembre, con el anuncio de un gran despliegue de piquetes. Élite Taxi está llevando a cabo una campaña contra el acuerdo de patrocinio entre el club azulgrana y Uber. Precisamente, Álvarez está reclamando al club azulgrana una reunión previa a la protesta, que coincide con la celebración de un partido de la Champions en el Camp Nou.

"Infracción continuada"

Según Uber, estas actuaciones constituyen una nueva infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) "al tratarse de una práctica destinada a restringir la competencia mediante acciones coordinadas", después de que en julio de 2023 una resolución de la misma ACCO "impuso a Élite Taxi una multa de 122.910 euros por llevar a cabo una recomendación colectiva de boicot contra Uber, presionando e intimidando a taxistas del Área Metropolitana de Barcelona para evitar que colaboraran con la plataforma".

La resolución, señala Uber, advirtió que la reiteración de estas prácticas podría considerarse infracción continuada o reincidente. La multinacional considera que Élite Taxi ha intensificado en su conducta y afirma que ha decidido "tomar acción legal para proteger a los más de 2.000 taxistas que colaboran" con la plataforma en Barcelona.

"Negocio salvaje"

El sindicato ha convocado a todos los taxistas a un paro general en toda Catalunya el próximo martes de 10 a 16 horas, en una movilización "en defensa de la Llei del Taxi", que prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona. Élite Taxi indica que la ley tiene como objetivo "proteger la movilidad como un servicio público, no como un negocio salvaje".

En una carta a la ciudadanía hecha pública este jueves, indica que la ley cuenta con un "amplísimo consenso social" y critica que "grandes lobbies económicos" y Uber están presionando para que "se rebaje o vacíe de contenido".

El sindicato defiende que en el futuro haya una red de profesionales regulados con tarifas públicas y obligaciones de servicio frente a un futuro con "una sola aplicación global, con precios dinámicos, condiciones impuestas a los conductores y decisiones tomadas fuera de Catalunya".