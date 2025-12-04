'Liberados' por los Mossos dos 'tions' en la feria de Navidad de la Sagrada Familia en Barcelona: "Los devolvemos para que los niños puedan alimentarlos bien antes de la Nochebuena"

Suceso navideño
Los Mossos d’Esquadra han recuperado dos tions que, según ha informado el cuerpo policial, estaban a punto de ser "secuestrados" en la tradicional Feria de Navidad de la Sagrada Família de Barcelona.
Los agentes detectaron a un hombre que pretendía llevarse los 'tions' sin permiso. Los policías actuaron de inmediato y “liberaron” los dos troncos de Navidad antes de que fueran robados. El ladrón ha sido denunciado penalmente por un presunto delito de hurto.
La intervención ha permitido devolver los 'tions' a los vendedores, "para que los niños puedan alimentarlos bien antes de Nochebuena", han informado desde el cuerpo policial en un mensaje cercano y navideño en redes sociales.
La Feria de Navidad de la Sagrada Família, que se celebra desde el 22 de noviembre hasta el 23 de diciembre en la plaza de la Sagrada Família, es uno de los mercados navideños más emblemáticos de la capital catalana.
Este mercado, con más de 70 puestos, ofrece abetos, adornos, pesebres y una amplia variedad de productos alimentarios artesanos, como turrones, quesos y embutidos. También cuenta con la ludoteca Jocs&Tió, donde ofrecen juegos y actividades para los más pequeños. Puedes informarte aquí sobre los mercados y ferias de Navidad que hay en Barcelona estas fiestas.
