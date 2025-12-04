Una multinacional francesa compra el 80% de Nutralie, la marca de Sant Cugat que ha triplicado ventas tras su salto a Europa

Nacida en Sant Cugat del Vallès y convertida en un caso de éxito del emprendimiento digital, la marca de complementos alimenticios Nutralie inicia una nueva etapa tras la entrada del grupo francés Urgo, que ha adquirido el 80% de su matriz, Nutriexperts, tal y como han confirmado fuentes de la empresa a este diario. La operación refuerza la presencia del gigante galo en el sector de la nutracéutica y marca un nuevo capítulo en la expansión internacional de una empresa catalana que comenzó vendiendo exclusivamente en Amazon.

El proyecto dio sus primeros pasos en 2018 desde un pequeño equipo radicado en Sant Cugat, con un modelo pensado para competir en plataformas digitales globales. La estrategia funcionó: sus productos de salud digestiva, energía, articulaciones o inmunidad fueron ganando notoriedad hasta situarse entre los más vendidos de la categoría de salud en Amazon, un posicionamiento que impulsó una rápida proyección internacional.

Ese crecimiento digital ha ido acompañado de un movimiento poco habitual en marcas nacidas en el entorno online: la entrada en el canal farmacéutico. Hoy Nutralie está presente en más de 4.000 farmacias y parafarmacias españolas, un salto clave para consolidar su imagen en un mercado cada vez más exigente. La empresa cerrará 2025 con unos 25 millones de euros de facturación, frente a los 12 millones con los que completó 2024.

Urgo, propiedad de la familia Le Lous y con cerca de 870 millones de euros de ingresos anuales, lleva tiempo impulsando un plan de crecimiento mediante adquisiciones, con operaciones recientes en Bélgica y Polonia. La compra de Nutralie encaja en esa estrategia y permitirá a la marca catalana reforzar su presencia en Francia e Italia, mercados donde el grupo dispone de una red comercial consolidada.

Los fundadores de la empresa continuarán al frente del proyecto, manteniendo el modelo de trabajo compacto que ha caracterizado su expansión. Desde Sant Cugat, Nutralie ha demostrado que un equipo reducido, "una gestión operativa ágil y un enfoque digital bien estructurado pueden generar marcas capaces de competir en Europa", tal y como ya afirmo su CEO, Rodrigo Cernadas en este diario.

Con esta operación, Urgo gana posicionamiento en un segmento en plena ebullición, mientras que Nutralie se prepara para una fase de mayor escala.