MSC Cruceros estrenará en 2026 su nuevo barco inspirado en Asia y con salidas todo el año desde Barcelona

Está inspirado en Asia, pero será uno de los cruceros estrella del Mediterráneo y en cuanto se inaugure, justo dentro de un año, tendrá salidas regulares desde Barcelona. En nuevo MSC World Asia, de la naviera italiana MSC Cruceros, está todavía en fase de construcción, pero este jueves ha presentado algunas novedades en la nueva terminal propia del Moll Adossat, para que sus incondicionales vayan descubriéndolo. La nave, de 333 metros de eslora, suma casi 2.600 camarotes, 22 cubiertas, 40 bares y restaurantes, un tobogán gigante en espiral que recorre 12 cubiertas en pocos segundos, 20 tipos de alojamiento distintos, un parque al aire libre, siete distritos y mucho más. Tendrá puerto base en la capital catalana, con la particularidad de que realizará travesías todo el año, contribuyendo a desestacionalizar la oferta.

Así será el nuevo barco de MSC Cruceros. / MSC

Que los cruceros ya no solo son para el verano queda claro ante las prestaciones de las nuevas generaciones de buques, que en la serie MSC World tiene los barcos más futuristas e innovadores de la naviera. El vicepresidente de ventas el sur de España, Leonardo Massa, ha destacado que cada estreno supone "un paso más allá" , capaz de alimentar el interés de los cruceristas en un segmento cada vez más competitivo. Y es que se tratará del crucero número 24 de la flota (incluyendo la naviera de lujo de MSC, Explora Journeys) e implicará mover unos 300.000 viajeros anuales. Se impone el más difícil todavía, dado que en 2031 alcanzarán la cifra de 31 barcos.

De ese modo, el MSC World Asia se concibe más como un "primo" que como un gemelo de serie, por las sorpresas que incorpora, ha explicado Will Montes de Oca, Director de Innovación de experiencias del cliente, e ideólogo de muchas sorpresas a bordo. El diseño en siete distritos, cada uno con instalaciones y experiencias distintas (la zona Family Aventure, el Acquadeck, la Woorld Promenade...) va evolucionando y suma elementos distintivos. Como una escultura en forma de dragón de 12 metros de largo y 9 de ancho en el paseo central a cielo abierto, suspendida a 10 metros de altura y que por la noche se iluminará de rojo, o el mencionado tobogán seco en espiral, que será el más largo del mundo en un crucero, aseguran.

El dragón que preside la World Promenade, con el tobogán en espiral al fondo. / MSC

En cuanto a tipología de camarotes, sumará 20 opciones, con la mayor selección de suites en la zona MSC Yacht Club hasta la fecha, que incluye una nueva suite Royal dúplex para hasta seis personas, entre otras.

La nave, con capacidad máxima para 6.758 pasajeros y 2.138 tripulantes, estrenará también un restaurante panasiático de 'street food' inspirado en la cocina del sudoeste asiático, así como novedades de entretenimiento familiar en la zona conocida como The Harbour, con un nuevo parque al aire libre. También contará con The Clubhouse, de estilo retro, concebido como un oasis para jugar: del ajedrez y otros juegos de mesa clásicos a los tecnológicos, pasando por la zona Lego, autos de choque, patinaje sobre ruedas y más.

Rutas de siete noches

"Habrá entretenimiento inmersivo, servicios digitales y experiencias únicas" porque el crucero sea "un destino en sí mismo", ha añadido Montes de Oca, destacando también como iconos del buque un columpio a más de 50 metros sobre el mar, que algunos ya han podido conocer en el MSC World America en el Caribe, pero que ahora estará disponible por primera vez en Europa. "No solo es otro nuevo barco, hay muchas mejoras", ha avanzado, guardándose algunas en la chistera, que irán divulgando en la recta final de la construcción.

Render del atrio central del MSC World Asia / MSC

El MSC World Asia tendrá un epicentro en Barcelona, con viaje inaugural el 4 de diciembre de 2026 y salidas semanas de siete noches que lo llevarán a destinos como Marsella, Génova, Civitavecchia (Roma), Mesina, Nápoles y La Valeta (Malta). El director general de MSC Cruceros España, Fernando Pacheco, ha enfatizado que Barcelona es un puerto clave --el año que viene cinco de sus barcos harán salidas desde el muelle Adossat-- para la naviera, que lidera el mercado español. Pero también aumentarán su presencia en otros territorios, dado que al crecer la flota les permitirá posicionar otros buques en puntos como las islas Canarias.

La inauguración oficial festiva no se hará en la capital catalana, porque esta ya acogerá la presentación mundial por todo lo alto del nuevo 'Explora III' en agosto.

A nivel internacional, el próximo verano tendrán itinerarios en Alaska, y consolidarán también su oferta todo el año en el norte de Europa, además estrenar nuevos destinos con salidas en el Caribe desde la República Dominicana. No obstante, ha afirmado que el crucero que posicionarán en Barcelona y que mantiene la apuesta por el combustible de gas natural licuado (GNL), más sostenible, "va a revolucionar la industria en 2027", además de "marcar un punto de inflexión en el mercado español".

