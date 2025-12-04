Un proyecto pionero dispara el interés por las microcredenciales universitarias en Sant Boi: "Me han devuelto la confianza"

Cuando Rosario San Martín, de 52 años, se quedó sin trabajo, tras dos décadas dedicándose al sector de la logística, nunca pensó que cursar una microformación universitaria le devolvería la confianza en sí misma y en su carrera profesional. "En lugar de quedarme en casa lamentándome, pensé que la mejor opción era reciclarme y seguir formándome", explica a EL PERIÓDICO.

Hace más de dos años, el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat comenzó a desarrollar programas de formación específicos y adaptados a las necesidades de las empresas de la zona. Este formato coincidió con un nuevo sistema de microcredenciales universitarias de la Unión Europea “Fuimos precursores a nivel estatal en implementar este tipo de enseñanza universitaria”, sostiene Carlos Aldana, director del Área de Ciudad Emergente del Ayuntamiento de Sant Boi.

Actualmente, la localidad del Baix Llobregat se ha consolidado como un municipio pionero en el impulso de las microcredenciales, creando una red de alianzas con universidades catalanas –como la UPC, la UB y el Campus de Sant Joan de Déu de Sant Boi de la UVIC– y con el tejido empresarial local como el parque logístico ProLogis y la agrupación de concesionarios de la ciudad.

Desde 2022, las universidades han impartido 22 microcredenciales, con alrededor de 500 alumnos matriculados, la mayoría residentes de la localidad, según fuentes municipales.

¿En qué consisten las microcredenciales universitarias?

Las microcredeciales universitarias son un modelo formativo que pretende mejorar los conocimientos, competencias y capacidades de las personas para el desarrollo profesional, como puede ser encontrar empleo o progresar laboralmente, detalla Aldana. Los módulos están abiertos a todo tipo de profesionales y están subvencionados por el consistorio. Cada programa otorga entre 3 y 6 créditos académicos y no exige formación previa, por lo que el beneficiario puede haber cursado educación secundaria, bachillerato o estudios universitarios.

Con una duración corta de entre 30 y 35 horas presenciales, los cursos presentan una primera base teórica pero “tienen un enfoque muy práctico mediante trabajos, actividades y talleres”, añade el director del Área de Ciudad Emergente. Las inscripciones están abiertas y diversos cursos empezarán entre enero y febrero de 2026. Paralelamente, el ayuntamiento prevé ofrecer nuevas formaciones en el ámbito de la salud, con una microcredencial de Documentación Sanitaria, y en el sector de la industria agroalimentaria.

Algunos módulos ofrecen diferentes modalidades adaptadas a perfiles profesionales específicos, como los de Logística o Movilidad Eléctrica, y pueden acumularse para formar un itinerario formativo completo. Es el caso de Ferran Cerrillo, alumno de dos microcredenciales —Conceptos básicos de Movilidad Eléctrica y Conceptos avanzados de Movilidad Eléctrica—, quien afirma que, tras finalizar la primera, decidió inscribirse en la segunda para completar su recorrido académico.

Alumna de una microcredencial universitaria / Ayuntamineto de Sant Boi de Llobregtat

"Es un extra para el currículum"

Francisco Ahumada, trabaja en coordinación logística desde hace diez años, decidió apuntarse a una microcredencial después de ver un folleto del ayuntamiento. “Siempre quiero seguir formándome y aprendiendo”, afirma. Para él, uno de los principales atractivos del programa fue el reconocimiento universitario, que considera “un extra para el currículum”. En la misma línea, Cerrillo señala que, aunque no tiene pensado cursar una carrera universitaria, estas microcredenciales representan “un plus": "Al menos tengo varios créditos”.

Todos los entrevistados coinciden que es una gran oportunidad para cualquier persona. Ahumada subraya que “da la posibilidad de crecer profesionalmente” y Rosario San Martín asegura que este tipo de programas “te pueden cambiar la vida si los aprovechas”.