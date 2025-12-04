El cupón de la ONCE del 10 de diciembre conmemorará el centenario de la concesión del título de ciudad a L'Hospitalet

Unos cinco millones de cupones de la ONCE llevarán la imagen de L'Hospitalet de punta a punta del Estado. Será en el sorteo del próximo 10 de diciembre, para celebrar el centenario de la concesión del título de ciudad a L'Hospitalet de Llobregat. Concretamente, el boleto muestra una imagen de la escultura 'L'Acollidora', símbolo de la ciudad, y "obra emblemática que simboliza el talante integrador y acogedor de L’Hospitalet", ha declarado el alcalde de la segunda ciudad de Catalunya, David Quirós.

La presentación del cupón ha tenido lugar este jueves por la mañana en la Oficina Jove L’H, con la presencia del alcalde Quirós y el delegado de la ONCE en Catalunya, Enric Botí. También han participado la teniente de alcaldía de Ciudad de Derechos, Laura Garcia Manota, y el director de la ONCE en el municipio.

"Este cupón nos recuerda de dónde venimos y nos proyecta hacia el futuro, difundiendo el centenario y la imagen de la ciudad por todo el Estado", ha declarado Quirós. El edil ha puesto en valor la elección de 'L'Acollidora': "Somos una ciudad que abre los brazos, que crece con la diversidad y que hace de la convivencia su fortaleza". El alcalde también ha agradecido la colaboración y la complicidad de la organización y ha remarcado que la ONCE es "sinónimo de oportunidades, de igualdad y de esperanza, y nos impulsa a hacer de nuestra ciudad un espacio más inclusivo, con más calidad de vida para la ciudadanía".

Por su parte, Enric Botí ha destacado que el cupón "es un reconocimiento a los ciudadanos de L'Hospitalet, a quienes damos las gracias por su generosidad y confianza en nuestros productos de lotería responsable, social y segura". "Compartimos, pues, un magnífico espacio de ilusiones".

'L'Acollidora'

'L'Acollidora' es una escultura de bronce creada en 1985 por el artista Eduard Arranz-Bravo y que actualmente se encuentra en la rambla de Just Oliveras. Representa a una mujer con el cabello al viento que sostiene una bandeja redonda entre las manos, y simboliza "el talante integrador y acogedor que caracteriza a L’Hospitalet y a su ciudadanía", declara el consistorio en un comunicado.