Trenes sin señalización
La caída del sistema de control de tráfico paraliza todos los trenes de Rodalies durante 10 minutos
El fallo en el sistema de señalización de Adif, que regula la distancia entre trenes, ha obligado a toda la red a detenerse inmediatamente
Rodalies de Barcelona es la red más impuntual de España: los trenes con retraso circulan de media 20,3 minutos tarde
La caída del sistema de control del tráfico ha paralizado la circulación de todos los trenes de Rodaliespocos minutos antes de las 11:00 de la mañana de este jueves.
El sistema de señalización garantiza que los trenes circulan de forma segura y ordenada. Su función principal es evitar colisiones, regular las distancias entre trenes y gestionar la velocidad y las maniobras. Es por ello que al detectar Adif un fallo en el sistema, los trenes no han tenido permiso para continuar circulando y han parado inmediatamente, cada uno en el lugar en el que se encontraba en ese momento. Acto seguido, Renfe ha informado que, debido a la incidencia generalizada en la red, todo el servicio se ha interrumpido.
Retrasos en toda la red
Un cuarto de hora después Adif ha comunicado a través de la red X que ha podido recuperar el sistema, lo que ha permitido retomar la circulación. La empresa pública responsable de la infraestructura ha indicado que la incidencia ha tenido lugar en los sistemas de regulación del tráfico en Barcelona Sants.
Según Renfe, todos los trenes han estado parados durante 10 minutos. No obstante, toda la red ha acumulado retrasos de cerca de media hora fruto de la incidencia, que poco a poco se han ido recortando.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
- Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
- Barcelona derribará un chalet de lujo de Pedralbes denunciado por un vecino
- Barcelona reformará y cerrará por las noches una polémica plaza de Horta a partir de verano de 2026
- El plan de la Generalitat prevé eliminar a todos los jabalís en los seis kilómetros en torno al foco de peste porcina
- Los jabalís muertos por la peste porcina africana ascienden a nueve en la zona cero del brote
- LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana