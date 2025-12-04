La caída del sistema de control de tráfico paraliza todos los trenes de Rodalies durante 10 minutos

La caída del sistema de control del tráfico ha paralizado la circulación de todos los trenes de Rodaliespocos minutos antes de las 11:00 de la mañana de este jueves.

El sistema de señalización garantiza que los trenes circulan de forma segura y ordenada. Su función principal es evitar colisiones, regular las distancias entre trenes y gestionar la velocidad y las maniobras. Es por ello que al detectar Adif un fallo en el sistema, los trenes no han tenido permiso para continuar circulando y han parado inmediatamente, cada uno en el lugar en el que se encontraba en ese momento. Acto seguido, Renfe ha informado que, debido a la incidencia generalizada en la red, todo el servicio se ha interrumpido.

Retrasos en toda la red

Un cuarto de hora después Adif ha comunicado a través de la red X que ha podido recuperar el sistema, lo que ha permitido retomar la circulación. La empresa pública responsable de la infraestructura ha indicado que la incidencia ha tenido lugar en los sistemas de regulación del tráfico en Barcelona Sants.

Según Renfe, todos los trenes han estado parados durante 10 minutos. No obstante, toda la red ha acumulado retrasos de cerca de media hora fruto de la incidencia, que poco a poco se han ido recortando.