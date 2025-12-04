Gran transformación
Barcelona da luz verde a levantar 548 pisos públicos en la Fira y una constelación de equipamientos
La comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto que transformará parte del recinto de la Fira de Montjuïc en una nueva zona residencial de la ciudad, con 500 nuevas viviendas públicas, un conjunto de equipamientos y una zona verde que sumará unos 6.800 metros cuadrados. En la práctica, cuando finalicen las obras, no antes de 2034, el barrio de Poble-sec crecerá notablemente en extensión.
El plan ordenan los alrededores de la plaza Univers y el conjunto de edificios que quedan enmarcados por el cruce de las calles de Lleida y Rius i Talulet. A los 500 pisos públicos previstos hay que añadir 48 más dotacionales, un pequeño barrio que se estructura alrededor de una plaza de dimensiones equivalentes a las características de Poble-sec.
La nueva centralidad vecinal que comportará el proyecto, para lo que será necesario demoler cuatro de los grandes edificios de la actual Fira, irá acompañada necesariamente nuevos equipamientos sociales, sanitarios, deportivos, culturales y administrativos. El nuevo CAP, por ejemplo, está previsto en la calle de Lleida, donde los bomberos verán ampliadas también sus instalaciones y la escuela Mossèn Cinto Verdaguer conseguirá que crezca el patio.
Según el calendario previsto, los trabajos comenzarán en 2029 con un presupuesto inicial de 90,6 millones de euros.
En la misma comisión de gobierno, el ayuntamiento ha aprobado los proyectos de rehabilitación de antiguos pabellones de 1929, como el Palau de Alfonso XIII y el de la Reina Victoria Eugenia.
