Barcelona impulsa una nueva estrategia para proteger los derechos humanos ante los discursos de odio

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha explicado que, a través de una Medida de Govern, impulsarán un "marco único de ciudad" que enlace el Pacte pels Drets Humans de Barcelona, la nueva Carta de Drets i Deures de la ciudad, la Ordenanza de Igualdad de Trato y No Discriminación y el Plan Antiracista.

Lo ha dicho en un acto este jueves en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en el monasterio de Santa Maria de Pedralbes.

"Barcelona ha construido su identidad en base a que los derechos humanos son el fundamento que rigen toda ciudad y acción política y con esta convicción presentamos esta medida de gobierno", ha expresado.

Ha añadido que con esta propuesta fijan objetivos que trascienden los mandatos políticos y que multiplican la "capacidad de impacto, a la par que de continuidad a políticas que dan confianza a la ciudadanía".

Además, Gay presentará la medida en la Alianza Global contra el Racismo y las Discriminaciones de la UNESCO en París el próximo 10 de diciembre.

Cinco objetivos

La teniente de alcalde ha subrayado que la acción del gobierno municipal tiene cinco objetivos "claros", como aplicar el enfoque basado en los derechos humanos de forma práctica, transversal y coordinada en todas las políticas públicas municipales.

El segundo será reforzar la cultura de derechos entre la ciudadanía y el personal municipal con formaciones y otras herramientas pedagógicas; y el tercero fortalecer los mecanismos de garantía y acceso a la justicia.

Los últimos serán reconocer e incorporar los derechos emergentes en las políticas públicas; y territorializar la acción pública para ajustarla a la realidad de cada barrio y distrito.

Ejes y líneas de actuación

La medida también contará con seis ejes temáticos: la prevención de la vulneración de derechos; garantizar el ejercicio efectivo de los derechos del conjunto de la ciudadanía; la igualdad de trato y no discriminación; el antirracismo; los derechos emergentes; y el abordaje de los discursos de odio.

A todo ello se suman las principales líneas de actuación que son "seguir construyendo el Pacte pels Drets Humans de Barcelona y la redacción y aprobación de la nueva Carta de Drets i Deures de la ciudad", así como aprobar la Ordenanza Municipal de Medidas para la igualdad de Trato y no discriminación.

También redactará el "primer" plan antirracista de la ciudad 2025-2035; orientar las subvenciones otorgadas a líneas específicas de la Medida de Govern; reforzar la Oficina para la No Discriminación; o consolidar el Centro de Recursos en Derechos Humanos.

"Pretendemos consolidar Barcelona como una ciudad donde los derechos humanos estén garantizados para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, con una mirada inclusiva y sensible a las necesidades actuales y de futuro de la ciudadanía", ha concluido.