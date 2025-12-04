Víctimas del accidente de bus en Francia pleitean en el juzgado para ser indemnizados un año después del siniestro

Un año después del accidente de un autocar en Francia que volvía a Barcelona tras pasar un día en Andorra, los afectados esperan todavía a ser indemnizados por los daños infligidos. Este 1 de diciembre se cumplió el primer aniversario de la colisión, que se cobró la vida de tres mujeres al estamparse el bus procedente de L’Hospitalet de Llobregat contra un muro en una carretera de montaña y libre de peaje en la localidad occitana de Porté-Puymorens. Los pasajeros eran inmigrantes sudamericanos residentes en la capital catalana y su entorno, atraídos por una oferta de viaje de solo 27 euros por plaza.

El administrador de una empresa de transporte disuelta por quiebra conducía el vehículo e ingresó en prisión provisional por dar positivo en cocaína tras el choque, originado por un fallo mecánico que indagan tanto la fiscalía como un tribunal de Marsella. En paralelo, parte de las víctimas han recurrido a los juzgados españoles para intentar cobrar ya las compensaciones.

El autocar siniestrado en Francia tenía la ITV caducada desde 2023 / El Periódico

En torno a la mitad de los viajeros de la excursión que acabó en tragedia ha emprendido esa vía. “Nos hemos visto en la obligación de iniciar acciones judiciales en España para tratar de desbloquear la situación y asegurar que las víctimas reciban lo antes posible la indemnización íntegra conforme a derecho”, manifiesta Francisco Javier Espinola, abogado del despacho Indemnización por Accidente. El bufete representa a 17 heridos y los familiares de las tres fallecidas.

Espinola precisa que se han interpuesto demandas para urgir la totalidad del importe de reparación “por cada uno de los clientes” a los que orientan en los trámites judiciales. Las víctimas son de extracción humilde: meses atrás, el bufete de abogados advirtió de las situaciones precarias y vulnerables que afrontaban, con apuros incluso para costear el alquiler, por falta de prestaciones suficientes que suplieran sus salarios. Algunos carecían de cobertura por carecer de un empleo formalizado mediante un contrato.

“Hemos realizado diferentes intentos para reclamar extrajudicialmente un incremento en las cuantías indemnizatorias ofertadas hasta la fecha, a fin de poder cubrir adecuadamente las necesidades de cada uno de los lesionados”, da fe Espinola. “Aunque algunos ya han finalizado su proceso de recuperación y se encuentran estabilizados, no han recibido aún la totalidad de la indemnización que en derecho les corresponde”, apostilla.

El debate del cinturón

El abono de las cuantías corre a cargo de Allianz, la aseguradora a la que estaba registrado el bus que el chófer tenía alquilado a una tercera empresa y que sufrió graves desperfectos en el impacto, saldado con tres víctimas mortales y una cuarentena de heridos. “Todavía no ha indemnizado en su totalidad a ninguno de ellos”, subraya el letrado. La compañía de seguros ha sostenido a lo largo del proceso que ha transferido anticipos a los perjudicados sin demoras mientras se recobraban de las heridas y que costeó gastos por asistencias sanitarias, incluidos los de repatriación de los cadáveres.

Espinola explica que todos sus representados “han recibido pagos a cuenta”, que corresponden a avances parciales de la compensación, “pero ninguno ha sido indemnizado íntegramente”, remarca. “Ninguno de los lesionados ha podido cerrar un acuerdo total y definitivo con la compañía”, remacha.

El letrado asegura que, en algunos casos, “esto ocurre porque aún no puede valorarse la totalidad del daño al no haber finalizado los tratamientos médicos”, al ser lesionados que siguen en recuperación. En otros casos, señala que Allianz “solo ha abonado alrededor del 75% de la indemnización”. Se debe a que la compañía aplicó una rebaja lineal a todos los pasajeros mientras el procedimiento judicial no determine si llevaban abrochado o no el cinturón de seguridad en el momento del siniestro.

“Por el momento, no consta que haya finalizado la investigación ni se haya dado por cerrado el atestado en Francia”, apunta Espinola, que agrega que “no existe información definitiva” sobre los cinturones. En cualquier caso, dice que en el despacho que asesora a los afectados se declaran “muy escépticos con que pueda determinarse con certeza el uso correcto del cinturón por cada pasajero”. A su vez, sostiene que “reducir de forma automática un 25% por el cinturón a todos los pasajeros no es aceptable cuando no puede acreditarse caso por caso”.

Pesquisas bajo secreto

El despacho Indemnización por Accidente precisa que solo dos de sus clientes han recibido una oferta definitiva de compensación por parte de la aseguradora, al haber terminado la rehabilitación. “Pero su cuantía es insuficiente, más allá del 25% de reducción por el cinturón, por lo que continuamos reclamando y exigiendo su incremento”, expresa Espinola.

En paralelo, la causa penal abierta en Francia sigue su curso, con una investigación aún bajo secreto que “no implica inactividad”, observa el abogado. “Se practican peritajes exhaustivos: de mecánica, de la Inspección Técnica de Vehículos, el tacógrafo, los factores humanos y la cadena empresarial”, enumera.