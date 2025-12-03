Unió de Pagesos convoca una tractorada en Barcelona el 16 de diciembre contra la ZEPA del delta del Llobregat

Unió de Pagesos ha convocado para el 16 de diciembre una tractorada en Barcelona en protesta por el plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del delta del Llobregat, impulsado para corregir el deterioro causado por la ampliación del aeropuerto de El Prat en 2011. La movilización se dirigirá hacia la plaza de Sant Jaume para reclamar al Govern que “escuche a la agricultura” y que no limite la producción en el Parc Agrari.

El sindicato sostiene que el Ejecutivo catalán ha negociado el plan “de espaldas” al sector y “sin pensar en la producción de hortaliza”. Según sus cálculos, las compensaciones afectarían a 900 hectáreas de tierras fértiles, que quedarían sujetas a restricciones como la imposibilidad de instalar invernaderos o modernizar los sistemas de riego. También, añaden, quedaría paralizada la modernización del canal de la derecha del Parc Agrari.

Exigencia europea

Las negociaciones del plan se han acelerado porque la Comisión Europea exige cerrar el expediente abierto por el deterioro del delta. La nueva propuesta contempla compensar la afectación sobre 27 hectáreas de la Ricarda con la renaturalización de 270 hectáreas adicionales.

El sindicato reclama que las zonas ZEPA se delimiten según las necesidades del territorio y se ubiquen en las riberas donde habitan las aves, “y no en medio de las explotaciones agrícolas”. También pide un estudio actualizado de las especies presentes, ya que el informe vigente es de 2010.

En julio de 2024, el Govern anunció que la ZEPA del delta pasaría de cerca de mil hectáreas protegidas a 2.407 hectáreas, repartidas entre municipios como El Prat, Viladecans, Sant Boi, Gavà, Cornellà o Castelldefels.

Unió de Pagesos lamenta que el actual Govern haya trabajado “sin consenso” y “de espaldas al sector”, afectando a “900 hectáreas de las tierras más fértiles”. “En este plan de gestión la realidad del sector no aparece”, ha denunciado German Domínguez, coordinador del sindicato en el área metropolitana. “Pedimos un estudio actualizado porque el anterior es de hace quince años”.

Domínguez insiste en que el sector “no está en contra” de las aves, pero exige que la actividad principal siga siendo la agrícola y reivindica el papel del Parc Agrari, “la despensa de Barcelona”. Las restricciones no impedirían producir, pero sí limitarían la actividad: por ejemplo, reducirían del 70% al 0% las hectáreas en las que pueden instalarse invernaderos y complicarían la tecnificación del riego o la limpieza de los desagües. “Hacemos un llamamiento a la sociedad para que nos acompañe ese día”, ha señalado.